219 migrantes llegan a Venezuela desde México: 121 son niños 

Caracas / Foto: @minjusticia_ve.- Un grupo de 219 migrantes venezolanos llegó este jueves en un vuelo procedente de México, entre ellos 121 niños, informó el Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz.

En Instagram, la cartera de Estado detalló que, de los 219 repatriados, 64 son hombres y 93 mujeres.

El grupo arribó al Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía, en el estado La Guaira, en una aeronave de la aerolínea estatal Conviasa.

A su llegada, los migrantes recibieron atención médica y medicamentos por parte del Fondo Administrativo de Salud del Minjusticia, junto al Ministerio del Poder Popular para la Salud.

Asimismo, se aplicaron los protocolos correspondientes por parte de los órganos de seguridad del Estado venezolano para posteriormente “ser reinsertados en la sociedad”.

Hasta la fecha, el Gobierno de Venezuela ha repatriado a más de 14.000 personas como parte de la Gran Misión Vuelta a la Patria.

Este miércoles también llegó al país un grupo de 197 migrantes provenientes de Estados Unidos, entre ellos cuatro niños y una adolescente.

El pasado viernes, Venezuela recibió a 313 migrantes desde Estados Unidos, incluidos 10 niños, en una aeronave operada por la compañía Eastern Airlines, según imágenes oficiales publicadas en Instagram.

Además, el pasado miércoles regresaron 217 migrantes desde Estados Unidos, entre ellos 209 hombres, 4 mujeres y 4 niñas, también en un vuelo de la misma aerolínea.

