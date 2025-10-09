País
278 migrantes llegan a Venezuela desde México: 121 son niños
El grupo arribó al Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía, en el estado La Guaira, en una aeronave de la aerolínea estatal Conviasa
Caracas / Foto: @minjusticia_ve.- Un grupo de 278 migrantes venezolanos llegó este jueves en un vuelo procedente de México, entre ellos 121 niños, informó el Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz.
Lea también: Unión y Cambio propone "plan urgente de compensación" para atender a las "familias afectadas por la crisis"
En Instagram, la cartera de Estado detalló que, de los 219 repatriados, 64 son hombres y 93 mujeres.
El grupo arribó al Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía, en el estado La Guaira, en una aeronave de la aerolínea estatal Conviasa.
A su llegada, los migrantes recibieron atención médica y medicamentos por parte del Fondo Administrativo de Salud del Minjusticia, junto al Ministerio del Poder Popular para la Salud.
Asimismo, se aplicaron los protocolos correspondientes por parte de los órganos de seguridad del Estado venezolano para posteriormente “ser reinsertados en la sociedad”.
Hasta la fecha, el Gobierno de Venezuela ha repatriado a más de 14.000 personas como parte de la Gran Misión Vuelta a la Patria.
Este miércoles también llegó al país un grupo de 197 migrantes provenientes de Estados Unidos, entre ellos cuatro niños y una adolescente.
El pasado viernes, Venezuela recibió a 313 migrantes desde Estados Unidos, incluidos 10 niños, en una aeronave operada por la compañía Eastern Airlines, según imágenes oficiales publicadas en Instagram.
Además, el pasado miércoles regresaron 217 migrantes desde Estados Unidos, entre ellos 209 hombres, 4 mujeres y 4 niñas, también en un vuelo de la misma aerolínea.
Tras 10 meses detenido: Jesús Armas recibió la visita de sus familiares
Maduro: “Estamos viviendo una verdadera emergencia climática a lo largo y ancho del planeta”
Venezuela pidió "reunión urgente" del Consejo de Seguridad de la ONU ante "agresiones" de EE. UU. en el Caribe
EE. UU. solicitó a Granada alojar temporalmente personal y equipo militar
EE. UU. autoriza a Trinidad y Tobago para desarrollar yacimiento de gas con Venezuela
278 migrantes llegan a Venezuela desde México: 121 son niños
Unión y Cambio propone "plan urgente de compensación" para atender a las "familias afectadas por la crisis"
La inteligencia artificial nos está lavando el cerebro para odiar a los inmigrantes
Incendio en estacionamiento de Chacao dejó seis personas afectadas y pérdida de vehículos
Es hora de hacer política: no hay otra opción
Maduro ordena reforzar la seguridad en Zonas de Defensa Integral de La Guaira y Carabobo
Padrino López califica de “amenaza seria” operaciones de EE. UU. en el Caribe y llama a “estar preparados”
Fiscalía ordena investigación por abuso contra un niño dentro de un preescolar en Yaracuy
Los países que visitará el papa León XIV durante su primer viaje internacional
Tendencias
-
La Lupa2 días.
Es hora de hacer política: no hay otra opción
-
País2 días.
Maduro ordena reforzar la seguridad en Zonas de Defensa Integral de La Guaira y Carabobo
-
País1 día.
Padrino López califica de “amenaza seria” operaciones de EE. UU. en el Caribe y llama a “estar preparados”
-
Sucesos2 días.
Fiscalía ordena investigación por abuso contra un niño dentro de un preescolar en Yaracuy
-
Economía1 día.
El dinero no se puede ocultar: esta es la fortuna de Ronaldo calculada por Bloomberg
-
La Lupa1 día.
Trump sufre demencia, asegura gobernador de Chicago
-
Sucesos1 día.
Mató a un hombre en Lara tras conducir a toda velocidad y se dio a la fuga: MP ordena su captura
-
Tecnología1 día.
Por un año: estudiantes de Venezuela y del resto de Latinoamérica accederán gratis al plan pro de Gemini