312 migrantes venezolanos llegaron al país repatriados desde Estados Unidos

Caracas / Foto: @minjusticia_ve.- Un grupo de 312 migrantes venezolanos llegó este viernes en un vuelo procedente de Estados Unidos, informó el Ministerio para Relaciones Interiores, Justicia y Paz.

En su cuenta de Instagram, la institución detalló que entre los repatriados se encuentran 260 hombres, 50 mujeres y 2 adolescentes, quienes arribaron en el vuelo número 80 del plan Gran Misión Vuelta a la Patria.

El grupo aterrizó en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía, estado La Guaira, en un vuelo procedente de Texas, Estados Unidos.

La cartera identificó a los adolescentes como Jeravid y Jhilary González, de 14 y 12 años, quienes, según indicó, fueron “separados injustamente” de su madre por el Gobierno estadounidense. Señaló que la madre llegó a Venezuela el pasado 29 de septiembre en un vuelo del programa gubernamental.

“El caso de estos hermanos llegó al conocimiento de las autoridades luego de que ellos realizaran un video y lo publicaran a través de las redes sociales, pidiendo ayuda para reencontrarse con su madre, debido a que se encontraban en casa de una tercera persona en Orlando”, destacó.

El recibimiento de los connacionales estuvo a cargo de funcionarios de diversos organismos de seguridad ciudadana, entre ellos el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) y el Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana (CPNB).

Finalmente, el Ministerio reiteró el “compromiso” del Gobierno venezolano “con la protección y el bienestar de sus ciudadanos, facilitando su retorno y asegurando que reciban la atención necesaria al llegar al país”.