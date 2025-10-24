Connect with us

País

312 migrantes venezolanos llegaron al país repatriados desde Estados Unidos

El grupo aterrizó en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía, estado La Guaira, en un vuelo procedente de Texas
Foto del avatar

Publicado

1 hora.

/

Caracas / Foto: @minjusticia_ve.- Un grupo de 312 migrantes venezolanos llegó este viernes en un vuelo procedente de Estados Unidos, informó el Ministerio para Relaciones Interiores, Justicia y Paz. 

Lea también: Vente Venezuela denunció detención de dirigente juvenil en Caracas: asegura que padece tuberculosis

En su cuenta de Instagram, la institución detalló que entre los repatriados se encuentran 260 hombres, 50 mujeres y 2 adolescentes, quienes arribaron en el vuelo número 80 del plan Gran Misión Vuelta a la Patria.

El grupo aterrizó en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía, estado La Guaira, en un vuelo procedente de Texas, Estados Unidos.

La cartera identificó a los adolescentes como Jeravid y Jhilary González, de 14 y 12 años, quienes, según indicó, fueron “separados injustamente” de su madre por el Gobierno estadounidense. Señaló que la madre llegó a Venezuela el pasado 29 de septiembre en un vuelo del programa gubernamental.

“El caso de estos hermanos llegó al conocimiento de las autoridades luego de que ellos realizaran un video y lo publicaran a través de las redes sociales, pidiendo ayuda para reencontrarse con su madre, debido a que se encontraban en casa de una tercera persona en Orlando”, destacó.

Advertisement

El recibimiento de los connacionales estuvo a cargo de funcionarios de diversos organismos de seguridad ciudadana, entre ellos el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) y el Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana (CPNB).

Finalmente, el Ministerio reiteró el “compromiso” del Gobierno venezolano “con la protección y el bienestar de sus ciudadanos, facilitando su retorno y asegurando que reciban la atención necesaria al llegar al país”.





Related Topics:
SIGUE LEYENDO

Tendencias