Tecnología
A partir de diciembre: OpenAI permitirá el "contenido erótico" en ChatGPT
ChatGPT se unirá a xAI, de Elon Musk, como las compañías de IA que ofrecen este tipo de servicios
Caracas/Foto: Archivo.- El director ejecutivo de OpenAI, Sam Altman, informó el martes que, a partir de diciembre de este año, permitirá el "contenido erótico" para los usuarios de ChatGPT, siempre y cuando verifiquen su edad en la plataforma.
"En diciembre, a medida que implementemos el control de edad de forma más completa y como parte de nuestro principio de ‘tratar a los usuarios adultos como adultos’, permitiremos contenido erótico para adultos verificados", dijo Altman en su cuenta de X.
De esta forma, ChatGPT se unirá a xAI, de Elon Musk, como las compañías de IA que ofrecen este tipo de servicios, ya que se puede "coquetear" con el chatbot de X.
Días atrás, OpenAI había insinuado que permitiría a los desarrolladores crear aplicaciones para mayores de edad en ChatGPT. Esto, tras implementar la verificación de edad y los controles adecuados.
Por otro lado, Altman también adelantó el martes que se lanzará una nueva versión de ChatGPT. Señaló que se "asemeja más a lo que a la gente le gustaba de GPT4o (la versión anterior)".
"En unas semanas, planeamos lanzar una nueva versión de ChatGPT que permite a los usuarios tener una personalidad que se comporte de forma más parecida a la que a la gente le gustaba de 4o. ¡Esperamos que sea mejor!", añadió el líder tecnológico.
El empresario también aportó que la empresa hizo que ChatGPT fuera "bastante restrictivo para asegurarse de tener cuidado con los problemas de salud mental".
"Sabemos que esto lo hacía menos útil y agradable para muchos usuarios sin problemas de salud mental, pero dada la gravedad del problema, queríamos solucionarlo", apostilló. De igual manera, señaló que la empresa pudo contrarrestar el "relajar las restricciones de forma segura en la mayoría de los casos".
