A sus 75 años: Falleció el padre de ‘La Roca’, el luchador Rocky Johnson

Caracas / Foto: WWE.- El luchado profesional canadiense, Rocky Johnson, miembro del Salón de la Fama de la WWE y padre del actor Dwayne Johnson, también conocido como ‘La Roca’, falleció este miércoles a la edad de 75 años, según informó la empresa estadounidense de medios y entretenimiento integrado, WWE.

La organización Cauliflower Alley Club también compartió la noticia a través de su cuenta en Twitter. En su mensaje envió sus condolencias a los familiares del pionero de lucha libre profesional y además, destacó sus logros.

Johnson fue el Combatiente Nº 1 en la NWA durante los años 70, recibiendo peleas por títulos en contra de los entonces, líderes internacionales, Terry Funk y Harley Race, en Campeonatos Mundiales organizados por la empresa mexicana de lucha libre (NWA). Asimismo, fue incluido en el Salón de la Fama de la WWE junto con Peter “High Chief” Maivia por The Rock en 2008.

Horrible news to pass along. We just learned that Rocky Johnson passed away today at the age of 75. His accolades in this business, all the people he influenced, all his accomplishments, and we are so deeply sorry and wish his family nothing but the most love at this time pic.twitter.com/3AvzVwylPH











— CauliflowerAlleyClub (@CACReunion) January 15, 2020