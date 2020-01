Ábalos: “No tuve una reunión con Delcy Rodríguez, solo fue un encuentro”

Caracas/ Foto: La Vanguardia. El Ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana del Gobierno de España, José Luis Ábalos, aseguró este domingo que no tuvo una reunión con Delcy Rodríguez en Madrid sino un encuentro. Además acotó que el avión en el que se encontraba solo hizo escala, algo que a su criterio, no implica pisar suelo español.

“No me he planteado dimitir. No lo he hecho mal, en todo caso le he hecho un servicio al país. No tuve una reunión con la vicepresidenta de Venezuela. Fue un encuentro“, comentó en una entrevista realizada por la periodista Ana Pastor en su programa “El Objetivo”, transmitido a través de La Sexta Noticia.











Ábalos aseguró que el ministro de Turismo del régimen no le avisó de que en el avión iba también la vicepresidenta de la dictadura venezolana: “Subí al avión y el ministro de Turismo venezolano me presentó a la vicepresidenta. Yo no la conocía. Le dije que no podía entrar en España”.

“La vicepresidenta de Venezuela no tocó suelo español. Hizo escala, y eso no es entrar en territorio español. La policía habilitó un espacio para que estuviera la vicepresidenta de Venezuela mientras hacía escala. Yo ahí no intervine”, acotó.

Asimismo recordó que el Gobierno de Pedro Sánchez animó a la Unión Europea al reconocimiento de Juan Guaidó como presidente (E) de Venezuela.











.@abalosmeco: "La policía habilitó un espacio para que estuviera la vicepresidenta de Venezuela mientras hacía escala. Yo ahí no intervine" #ObjetivoÁbalos pic.twitter.com/oietoYvBfA — El Objetivo (@ObjetivoLaSexta) January 26, 2020

