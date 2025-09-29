Abuela y vecino abusaron sexualmente de un niño de cinco años: ambos actuaban de forma independiente

Caracas / Foto: @cpbezoficial.- Un caso de abuso sexual contra un niño de cinco años en el municipio Colón, en el estado Zulia, se dio a conocer en las últimas horas luego de que funcionarios del Cuerpo de Policía Bolivariana (Cpbez) detuvieran a dos personas presuntamente implicadas: la abuela materna de la víctima y un vecino.

De acuerdo con la información policial, la primera en ser aprehendida fue Marianela Fuentes García, señalada de abusar de su nieto. La mujer fue trasladada al Centro de Coordinación Policial Sur del Lago Oeste y quedó a disposición de la Fiscalía 53 del Ministerio Público, que continúa con las investigaciones.

Posteriormente, las indagaciones condujeron a la captura de Jeisser Alexander Boscán Rodríguez, de 20 años, vecino del pequeño, quien también habría abusado sexualmente del niño durante un tiempo prolongado.

El informe médico del Servicio Nacional de Medicina y Ciencias Forenses confirmó las agresiones sufridas por el infante. Según las pesquisas, ambos detenidos cometían los abusos de manera independiente, sin que existiera conocimiento mutuo de sus acciones.

Los dos señalados permanecen en las Salas de Resguardo de Detenidos del Cpbez, mientras el Ministerio Público adelanta las actuaciones judiciales correspondientes.