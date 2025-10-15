Connect with us

Mundo

Activista Luis Peche Arteaga solicitó a las autoridades una "investigación rápida" tras atentado en Bogotá

Peche Arteaga quien se encuentra en recuperación por sus lesiones, reiteró su agradecimiento por todo el apoyo recibido tras el ataque
Caracas. El activista Luis Peche Arteaga exigió este miércoles a las autoridades colombianas el inicio de una investigación para esclarecer el intento de asesinato del cual fue víctima junto a su compañero, el defensor de derechos humanos Yendri Velásquez.

Peche Arteaga quien se encuentra en recuperación por sus lesiones, reiteró su agradecimiento por todo el apoyo recibido tras el ataque y detalló que aún se encuentra bajo una situación de alto riesgo.

"Mi mensaje es claro: los activistas venezolanos necesitamos protección. Muchos tuvimos que ampararnos en otros países para escapar de la persecución, pero la represión trasnacional es real, y lamentablemente, Venezuela ya reúne varios casos graves", expresó a través de su cuenta en X.

El pasado lunes 13 de octubre Yendri Velásquez defensor de derechos humanos LGBTIQ+, y fundador del Observatorio de Violencias LGBTIQ+; y Luis Alejandro Peche, consultor político, fueron atacado a tiros por dos sujetos cuando se disponían a tomar un trasporte público en el norte de Bogotá.

Tras el atentado ambos fueron trasladados a una clínica, donde se encuentran fuera de peligro.



