Mundo
Activista Luis Peche Arteaga solicitó a las autoridades una "investigación rápida" tras atentado en Bogotá
Caracas. El activista Luis Peche Arteaga exigió este miércoles a las autoridades colombianas el inicio de una investigación para esclarecer el intento de asesinato del cual fue víctima junto a su compañero, el defensor de derechos humanos Yendri Velásquez.
Peche Arteaga quien se encuentra en recuperación por sus lesiones, reiteró su agradecimiento por todo el apoyo recibido tras el ataque y detalló que aún se encuentra bajo una situación de alto riesgo.
"Mi mensaje es claro: los activistas venezolanos necesitamos protección. Muchos tuvimos que ampararnos en otros países para escapar de la persecución, pero la represión trasnacional es real, y lamentablemente, Venezuela ya reúne varios casos graves", expresó a través de su cuenta en X.
El pasado lunes 13 de octubre Yendri Velásquez defensor de derechos humanos LGBTIQ+, y fundador del Observatorio de Violencias LGBTIQ+; y Luis Alejandro Peche, consultor político, fueron atacado a tiros por dos sujetos cuando se disponían a tomar un trasporte público en el norte de Bogotá.
Tras el atentado ambos fueron trasladados a una clínica, donde se encuentran fuera de peligro.
