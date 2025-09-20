Vitrina
Actor de “Grey’s Anatomy” y “Charlie’s Angels” falleció en un accidente automovilístico
La información fue confirmada a The Hollywood Reporter por su publicista, Paul Christensen, quien detalló que Young había ido al cine y conducía solo por la autopista la noche del pasado domingo, cuando su vehículo fue embestido por otro que circulaba en sentido contrario
Caracas / Foto: People.- El actor y fotógrafo estadounidense Brad Everett Young, conocido por su participación en la popular serie Grey’s Anatomy, falleció recientemente tras sufrir un accidente de tráfico. Tenía 46 años.
La información fue confirmada a The Hollywood Reporter por su publicista, Paul Christensen, quien detalló que Young había ido al cine y conducía solo por la autopista la noche del pasado domingo, cuando su vehículo fue embestido por otro que circulaba en sentido contrario.
El actor murió en el acto, mientras que el otro conductor sobrevivió y actualmente se encuentra hospitalizado.
“La pasión de Brad por las artes y por las personas que hay detrás de ellas era incomparable”, afirmó Christensen en un comunicado. “Vivió su misión de mantener viva la creatividad, y su legado continuará a través de Dream Loud Official”, añadió.
Young, habitual de las alfombras rojas de Hollywood, era un rostro conocido en estrenos, galas y entregas de premios. Su portfolio fotográfico incluía proyectos y sesiones para The Hollywood Reporter, Vanity Fair, Vogue, Elle, Harper's Bazaar, People, Variety y otras publicaciones.
Como actor, desde finales de la década de 1990, Young tuvo pequeños papeles en episodios de series como Boy Meets World, Felicity, Grey’s Anatomy y Numb3rs, así como en películas como Love & Basketball (2000), Charlie’s Angels (2000), Jurassic Park III (2001), I Love You, Man (2009), The Artist (2011) y Dr. Jekyll and Mr. Hyde (2017).
También fue fundador de Dream Loud Official, una iniciativa dedicada a restaurar y preservar los programas de música y arte en las escuelas de todo el país. Su objetivo, según la revista estadounidense, “era inspirar a los estudiantes, profesores y artistas y recordar a las comunidades que la creatividad no es un lujo, sino una parte esencial de la educación”.
Nacido el 24 de julio de 1979 en Danville, Virginia, Young era el mediano de tres hermanos. Tras graduarse en el instituto Chatham High School y en la Universidad Averett —donde fue escritor, fotógrafo y diseñador gráfico en periódicos y revistas escolares— se trasladó a Los Ángeles con la intención de estudiar medicina, aunque cambió de rumbo para dedicarse a la actuación.
