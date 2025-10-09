Vitrina
Actriz venezolana Carmen Alicia Lara revela que el cáncer volvió a su cuerpo
La actriz se mostró segura de que una vez más superará esta batalla contra la enfermedad
Caracas/Foto: Archivo.- La actriz venezolana Carmen Alicia Lara, quien adquirió fama en Radio Caracas Televisión (RCTV), anunció el miércoles que el cáncer volvió a su cuerpo, aunque se mostró tranquila y confiada de vencer una vez en esta lucha contra la enfermedad.
Lea también: Sigue la polémica: creadores de Free Cover rechazan "mensajes de odio" por show de Servando y Florentino
En su cuenta de Instagram, la también cantante, quien se dio a conocer en el extinto canal de Quinta Crespo por su participación en 'Fama y Aplausos' en 2001, compartió el diagnóstico con sus seguidores.
"La semana pasada me dijeron que el cáncer había vuelto y le dije a mi amado César Román que tengo tanta paz que me asusta, porque no es humano sentir tanta paz. Es esa paz que viene de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, esa paz que nos dejó nuestro amado Jesús de la que me he adueñado como un tesoro divino", reflexionó Carmen Alicia Lara.
La artista confió en que, llena de fe, amor y confianza en Dios, su camino estará guiado por el Creador. "Lo sé, lo he visto en cada detalle de esta etapa, veo su amor y su cuidado pleno y de eso estoy tan agradecida".
"No sé cómo será este nuevo proceso, que apenas comienza, pero sé que quien está conmigo no me desampara y tengo la certeza de que nada me robará el gozo", apuntó.
Mensajes de apoyo
Tras sus palabras, recibió múltiples mensajes de apoyo tanto de seguidores como de colegas del mundo artístico venezolano.
"Hermosa hija de Dios. Que te bendiga y brinde salud, pasando su mano sanadora por todo tu ser. Amén", decretó Alba Roversi. "Admiración absoluta. Eres tú quien con tus palabras nos animas a quienes nos llena de tristeza esa noticia. Y tal como dices, esa paz solo puede venir de Dios. Te abrazo", enfatizó Anna Vaccarella.
"Esa paz que sientes es la certeza en Dios querida. Él te lleva en brazos para ir sanando. Te abrazo y mando mucha luz y energía para ti", apuntó Viviana Gibelli.
Complicaciones de salud
Desde hace años, la actriz Carmen Alicia Lara ha lidiado con distintos problemas de salud. En febrero pasado, informó que le habían diagnosticado esclerosis múltiple.
En ese entonces, dijo que había experimentado una serie de síntomas que afectaron su vida diaria.
“Pérdida de memoria, falta de equilibrio, dolores y espasmos en todo el cuerpo (sobre todo en las piernas y los pies), dolor de espalda, dolor en las costillas que cuesta respirar, fugas de orina, dolores de cuello y cabeza intensos, dolor en los ojos, visión doble o borrosa, neuralgia del nervio, trigémino, parálisis facial, ahogo y dificultad para tragar, depresión, fatiga crónica, insomnio, dificultad al andar, vértigo y mareos”, puntualizó.
Tras su participación en Fama y Aplausos, la actriz debutó en el mundo de las telenovelas con “Ser bonita no basta”, de RCTV, en 2005. Asimismo, participó también en otras producciones como “Por todo lo alto” y “Camaleona” antes de emigrar a Venevisión.
Serie de Harry Potter: filtran primeras imágenes de John Lithgow como Albus Dumbledore
Gaza retira 23 mil toneladas de escombros mientras Israel ofrece ayuda de por vida a los secuestrados
Greta Thunberg ahora dice que fue "torturada" por israelíes
“Los narcos van en aviones de lujo, no en lanchas por el Caribe”: Petro ironiza sobre operativos de EE. UU.
En fotos: Lorenzo Mendoza participó en la carrera Caracas Rock 2025
¿Por qué el Saime pide actualizar los datos de las cédulas entre 21 y 32 millones?
Actriz venezolana Carmen Alicia Lara revela que el cáncer volvió a su cuerpo
Septuagenario se lanzó a los rieles del Metro de Caracas en Parque Miranda
La inteligencia artificial nos está lavando el cerebro para odiar a los inmigrantes
Incendio en estacionamiento de Chacao dejó seis personas afectadas y pérdida de vehículos
Con monto equivalente a 48,27 dólares: comenzó la entrega de un bono por el Sistema Patria
Los países que visitará el papa León XIV durante su primer viaje internacional
OMC prevé un crecimiento de 2,4% en el comercio mundial de bienes para 2025 y apenas 0,5% para 2026
Es hora de hacer política: no hay otra opción
Tendencias
-
La Lupa1 día.
Es hora de hacer política: no hay otra opción
-
País1 día.
Maduro ordena reforzar la seguridad en Zonas de Defensa Integral de La Guaira y Carabobo
-
País1 día.
Padrino López califica de “amenaza seria” operaciones de EE. UU. en el Caribe y llama a “estar preparados”
-
Economía2 días.
Sistema Patria deposita otro bono: sepa el monto y a quiénes va dirigido
-
Sucesos1 día.
Fiscalía ordena investigación por abuso contra un niño dentro de un preescolar en Yaracuy
-
Economía1 día.
El dinero no se puede ocultar: esta es la fortuna de Ronaldo calculada por Bloomberg
-
La Lupa23 horas.
Trump sufre demencia, asegura gobernador de Chicago
-
Sucesos1 día.
Mató a un hombre en Lara tras conducir a toda velocidad y se dio a la fuga: MP ordena su captura