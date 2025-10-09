Actriz venezolana Carmen Alicia Lara revela que el cáncer volvió a su cuerpo

Caracas/Foto: Archivo.- La actriz venezolana Carmen Alicia Lara, quien adquirió fama en Radio Caracas Televisión (RCTV), anunció el miércoles que el cáncer volvió a su cuerpo, aunque se mostró tranquila y confiada de vencer una vez en esta lucha contra la enfermedad.

En su cuenta de Instagram, la también cantante, quien se dio a conocer en el extinto canal de Quinta Crespo por su participación en 'Fama y Aplausos' en 2001, compartió el diagnóstico con sus seguidores.

"La semana pasada me dijeron que el cáncer había vuelto y le dije a mi amado César Román que tengo tanta paz que me asusta, porque no es humano sentir tanta paz. Es esa paz que viene de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, esa paz que nos dejó nuestro amado Jesús de la que me he adueñado como un tesoro divino", reflexionó Carmen Alicia Lara.

La artista confió en que, llena de fe, amor y confianza en Dios, su camino estará guiado por el Creador. "Lo sé, lo he visto en cada detalle de esta etapa, veo su amor y su cuidado pleno y de eso estoy tan agradecida".

"No sé cómo será este nuevo proceso, que apenas comienza, pero sé que quien está conmigo no me desampara y tengo la certeza de que nada me robará el gozo", apuntó.

Mensajes de apoyo

Tras sus palabras, recibió múltiples mensajes de apoyo tanto de seguidores como de colegas del mundo artístico venezolano.

"Hermosa hija de Dios. Que te bendiga y brinde salud, pasando su mano sanadora por todo tu ser. Amén", decretó Alba Roversi. "Admiración absoluta. Eres tú quien con tus palabras nos animas a quienes nos llena de tristeza esa noticia. Y tal como dices, esa paz solo puede venir de Dios. Te abrazo", enfatizó Anna Vaccarella.

"Esa paz que sientes es la certeza en Dios querida. Él te lleva en brazos para ir sanando. Te abrazo y mando mucha luz y energía para ti", apuntó Viviana Gibelli.

Complicaciones de salud

Desde hace años, la actriz Carmen Alicia Lara ha lidiado con distintos problemas de salud. En febrero pasado, informó que le habían diagnosticado esclerosis múltiple.

En ese entonces, dijo que había experimentado una serie de síntomas que afectaron su vida diaria.

“Pérdida de memoria, falta de equilibrio, dolores y espasmos en todo el cuerpo (sobre todo en las piernas y los pies), dolor de espalda, dolor en las costillas que cuesta respirar, fugas de orina, dolores de cuello y cabeza intensos, dolor en los ojos, visión doble o borrosa, neuralgia del nervio, trigémino, parálisis facial, ahogo y dificultad para tragar, depresión, fatiga crónica, insomnio, dificultad al andar, vértigo y mareos”, puntualizó.

Tras su participación en Fama y Aplausos, la actriz debutó en el mundo de las telenovelas con “Ser bonita no basta”, de RCTV, en 2005. Asimismo, participó también en otras producciones como “Por todo lo alto” y “Camaleona” antes de emigrar a Venevisión.







