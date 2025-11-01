Connect with us

AD en resistencia celebra el "extraordinario triunfo" en la FCU-ULA: Mario López gana la presidencia

El secretario general nacional de AD en resistencia, Henry Ramos Allup, expresó su reconocimiento al candidato electo Mario Humberto López, quien resultó ganador de la presidencia de la FCU-ULA
Caracas / Foto: @ADemocratica.- El Comité Ejecutivo Nacional de Acción Democrática (AD) en resistencia felicitó a su equipo juvenil en la Universidad de Los Andes (ULA) por lo que calificó como un “extraordinario triunfo” en las elecciones de la Federación de Centros Universitarios (FCU).

El secretario general nacional de AD en resistencia, Henry Ramos Allup, expresó en redes sociales su reconocimiento al candidato electo Mario Humberto López, quien resultó ganador de la presidencia de la FCU-ULA, así como a los nuevos representantes estudiantiles electos al Consejo Universitario, de Facultad y Centros de Estudiantes.

“Una victoria sobresaliente, porque con trabajo constante y el apoyo de movimientos estudiantiles y universitarios independientes, lograron vencer a dos planchas que compitieron en dicho proceso”, afirmó Ramos Allup.

Según los resultados preliminares divulgados por el propio López, su plancha “+Ulandinos” obtuvo el 54,09% de los votos, superando a sus contendores, Varela (34,07%) y Yepez (11,84%).

“Gracias al trabajo del equipo de +Ulandinos ya contamos con el detalle consolidado por facultades. Esperamos la publicación final de la Comisión Electoral. ¡Gracias, ulandinos!”, escribió López en su cuenta en X (antes Twitter).

Las felicitaciones también se extendieron a las autoridades partidistas de Mérida, Táchira y Trujillo, y al equipo de la Juventud de Acción Democrática (JAD), encabezado por Marysabel Centeno, por su labor en la campaña universitaria.





