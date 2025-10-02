Adiós a la "Dama de los Chimpancés": fallece la pionera etóloga Jane Goodall a los 91 años

Caracas / Foto: National Geographic.- Jane Goodall, la etóloga británica reconocida mundialmente por sus estudios pioneros sobre los chimpancés y su incansable activismo ambiental, falleció el miércoles 1 de octubre a los 91 años.

Lea también: OpenAI se convierte en la startup más valiosa del mundo y supera a SpaceX de Musk

La noticia fue confirmada por el Instituto Jane Goodall, organización fundada por la científica en 1977, que informó que su deceso se produjo por causas naturales durante una gira de conferencias en Estados Unidos.

Goodall fue conocida por adentrarse en las selvas de Tanzania con apenas 26 años para iniciar una investigación en el Parque Nacional Gombe Stream que desafiaría las convenciones científicas de la época.

Fue allí donde documentó, por primera vez, comportamientos como el uso y fabricación de herramientas entre los chimpancés, un hallazgo que redefinió la comprensión de la especie y acercó a la humanidad al resto de los seres vivos.

Su enfoque, basado en la observación paciente y el respeto, le permitió ganar la confianza de los primates y revelar facetas desconocidas de su vida social, como la posesión de emociones complejas, personalidades individuales y la formación de lazos familiares profundos.

Advertisement

Estas revelaciones no solo ampliaron el campo de la primatología, sino que allanaron el camino para generaciones de investigadoras que, inspiradas por su ejemplo, continuaron explorando el comportamiento animal.

Goodall se convirtió en un ícono de la divulgación y la conservación. A través de documentales, publicaciones en National Geographic y su incansable labor educativa, acercó la vida salvaje a millones de personas y promovió la protección de ecosistemas en riesgo.

A lo largo de su carrera, recibió más de 45 doctorados honoris causa y distinciones como el Premio Príncipe de Asturias de Investigación, la Medalla de Oro de la Unesco y el título de Dama Comandante del Imperio Británico.

Una de las imágenes más simbólicas de su trayectoria, capturada en 1964 por el fotógrafo Hugo van Lawick, la muestra extendiendo la mano hacia Flint, un chimpancé bebé. Esa fotografía, que ella misma comparó con “La creación de Adán” de Miguel Ángel, se convirtió en un ícono de la conexión emocional entre especies y del acercamiento empático que caracterizó su trabajo.

Austerra Society rinde homenaje a Jane Goodall: "Cada individuo puede marcar la diferencia"

Austerra Society destacó el incansable activismo de la primatóloga, quien hasta sus últimos días viajó 300 días al año para inspirar la conservación del planeta, y resaltó su programa educativo Roots & Shoots como pilar fundamental de su legado.

Advertisement

En su comunicado, la sociedad recordó a Goodall no solo como la pionera que revolucionó la ciencia al cambiar la visión global sobre los chimpancés, sino como "una incansable defensora de la naturaleza que dedicó su vida a inspirar a millones de personas en todo el mundo a cuidar el planeta".

El texto destacó su energía y compromiso hasta el final: "Hasta sus últimos días, Jane Goodall siguió viajando, conversando con jóvenes y dando charlas que inspiraban la conservación y el respeto por la naturaleza". Según la organización, la científica mantenía un ritmo exhaustivo de 300 días de viaje al año con un claro objetivo: "despertar en cada persona la posibilidad de transformación".

La Austerra Society también puso especial énfasis en el programa educativo Roots & Shoots, fundado por Goodall en 1991 y descrito como "parte esencial de su legado". Se trata de una red global de jóvenes que, desde sus comunidades, plantean proyectos concretos para beneficiar a las personas, los animales y el medio ambiente, demostrando cómo "pequeñas acciones se convierten en cambios reales".

El homenaje concluyó citando una de las frases más emblemáticas de la científica: "Cada individuo puede marcar la diferencia", que según la sociedad "guiaba su mirada hacia el futuro, hacia aquellos que hoy sienten que su voz todavía importa".

Finalmente, la Austerra Society hizo un llamado a la acción: "Que este homenaje no quede solo en palabras: que sea un impulso para reencontrar nuestra propia fuerza de acción y esperanza", invitando así a convertir el legado de Goodall en motivación para el cambio colectivo.

Advertisement









