Sucesos
Adolescente de 15 años le confesó a su maestra que sufría abusos sexuales por parte de un tío político
La denuncia fue formulada por las autoridades académicas del plantel donde estudia la adolescente. Durante un taller sobre la prevención del abuso sexual infantil, la joven confesó que el esposo de su tía la tocaba de manera inapropiada, además de ofrecerle dinero y amenazarla para que no revelara lo ocurrido
Caracas / Foto: @cpbezoficial.- Funcionarios del Cuerpo de Policía Bolivariana del estado Zulia (Cpbez) detuvieron este jueves a un hombre identificado como Álvaro Parra, de 50 años, señalado de cometer actos lascivos contra su sobrina de 15 años desde diciembre del año pasado.
De acuerdo con el reporte oficial, la denuncia fue formulada por las autoridades académicas del plantel donde estudia la adolescente. Durante un taller sobre la prevención del abuso sexual infantil, la joven confesó que el esposo de su tía la tocaba de manera inapropiada, además de ofrecerle dinero y amenazarla para que no revelara lo ocurrido.
Tras recibir la alerta, una comisión del Cpbez se trasladó a la Circunvalación N°2 de Maracaibo, donde lograron capturar al sospechoso. Parra fue trasladado al Centro de Coordinación Policial Maracaibo Oeste y puesto a la orden de la Fiscalía 33 del Ministerio Público.
La adolescente fue remitida al Hospital Materno Infantil Cuatricentenario, donde recibió atención médica y psicológica especializada.
