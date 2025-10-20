Sucesos
Adolescente murió ahogado al bañarse en una laguna de Anzoátegui: autoridades recuperan su cuerpo
La víctima se bañaba junto a sus primos, pero en un momento dado se sumergió y más nunca salió con vida
Caracas/Foto: Polibanz.- Organismos de seguridad del estado Anzoátegui recuperaron el cuerpo sin vida de un adolescente de 15 años, identificado como Josué David Sánchez Luna, quien murió ahogado mientras se bañaba en la laguna La Cañada, del municipio Anaco.
Lea también: Dos detenidos en Anzoátegui tras lanzar desde un tercer piso a adolescente por "motivos pasionales"
De acuerdo con el reporte de la Policía de Anzoátegui, la víctima se ahogó el sábado. Luego, el occiso fue retirado del sitio el 19 de octubre y posteriormente se le trasladó al Servicio Nacional de Medicina y Ciencias Forenses (Senamecf) en Barcelona a las 11:00 AM.
"El hecho ocurrió cuando el joven se encontraba bañándose en el caudal en compañía de varios primos. Según el reporte oficial, en un momento dado se sumergió y no volvió a salir a la superficie, lo que inmediatamente alertó a sus familiares, quienes notificaron a las autoridades", dijo el organismo.
Tras recibir la alerta, se activó el protocolo de emergencia, movilizando a los equipos especializados. Las labores de búsqueda y rescate en el cuerpo de agua la iniciaron el Cuerpo de Bomberos del estado Anzoátegui y Protección Civil (PC) municipal.
Tras intensas horas de rastreo subacuático y terrestre, los equipos de rescate finalmente localizaron el cadáver. Ahora, sus familiares esperan que se determinen oficialmente las causas exactas del fallecimiento.
