Sucesos
Adolescente se quitó la vida por ahorcamiento en Mérida
Hasta ahora se desconocen las circunstancias que llevaron al joven a tomar esta decisión
Caracas/Foto: Archivo.- Un adolescente de 17 años tomó la drástica de decisión de quitarse la vida el lunes en la localidad de Timotes, estado Mérida, después de que recurriera a la vía del ahorcamiento para darle fin a su existencia.
Según el periodista de sucesos, Jordin Morales, al menor de edad lo localizaron sin signos vitales sus familiares. Estos intentaron auxiliarlo, pero fue demasiado tarde, por lo que informaron a los organismos de seguridad, que arribaron al sitio.
En concreto, el hecho ocurrió en una vivienda ubicada en el sector Kennedy de Timotes, municipio Miranda de la entidad.
Al sitio arribaron funcionarios del Cuerpo de Bomberos de Mérida y de Polimérida para resguardar la escena, mientras llegaban los efectivos de la Coordinación de Investigaciones de Delitos Contra las Personas Valera del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) para levantar el cuerpo del adolescente e iniciar las averiguaciones pertinentes.
Según Morales, se trata de la primera persona que se quita la vida en Mérida en lo que va del mes de noviembre.
Hasta ahora se desconocen las circunstancias que llevaron al joven a tomar esta decisión.
