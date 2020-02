Adolfo Salgueiro: “Sanciones de Estados Unidos tienen contra las cuerdas al régimen”

Caracas. En una entrevista concedida a El Cooperante, el abogado constitucionalista y profesor de Derecho Internacional, Adolfo Salgueiro, aseguró que las sanciones de Estados Unidos (EE. UU. ) “tienen contra las cuerdas” al régimen y que la nueva sanción a Rosneft tiene como objetivo hacer que esta filial petrolera “lo piense dos o tres veces antes de hacer un negocio” en Venezuela por los efectos negativos que puede acarrear para ellos, teniendo en cuenta, según explicó el especialista, que se trata de una empresa mixta en la que tiene acciones el Estado ruso y empresas privadas con intereses en la banca estadounidense.

La gira internacional del presidente (E) Juan Guaidó removió el curso del tablero internacional con respecto a la crisis venezolana, que tuvo una breve etapa de estancamiento que comenzó a tener nuevamente una dinámica que ha tenido múltiples repercusiones para el régimen, que según especialistas ha optado por asumir una política "reaccionaria" a las continuas situaciones que afrontan, con el único propósito de mantenerse en el poder. Esta situación de conflictividad se evidencia en las más recientes sanciones impuestas por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos (EE. UU. ) a la filial petrolera rusa Rosneft Trading por sus vínculos con Nicolás Maduro.











Sanción a Rosneft e implicación para Venezuela

“Es una sanción que está contemplada en una ley norteamericana que se llama Kenneth Burton. Esa ley no dice: te prohíbo que hagas negocios afuera con Rosneft o Pdvsa. La ley dice que quien lo haga es libre de hacerlo, pero después no puede hacer negocios en Estados Unidos. Un barco que lleva petróleo de Pdvsa o de Rosfnet puede hacerlo, lo que no puede es entrar en un puerto de Estados Unidos. La sanción consiste en que si tu quieres hacer negocios allá, hazlo allá, pero conmigo no lo vas a poder hacer. No podrán acceder al mercado norteamericano, ni utilizar el sistema bancario de ese país para hacer transacciones en dólares”, comentó.

Salgueiro, precisó que Rosneft es una de las empresas petroleras más grandes del mundo, que no es dependiente de los proyectos mixtos que pueda tener con Venezuela. Por esta razón, expresó que en estos momentos deben estar pensando en si seguir haciendo negocios en el país o lo dejan de hacer para continuar haciéndolo en el resto del mundo.

¿Posible ruptura entre el régimen y Rusia?

"En política no existe la palabra final". El especialista acotó que siempre está latente la posibilidad de que haya cambios en las alianzas internacionales.











“Putin lo que quiere es volver a poner a su país como una de las principales potencias del mundo, actualmente lo es desde el punto de vista político y militar, pero no lo es a nivel económico. Ahora, para hacerlo, necesita debilitar las sanciones que Estados Unidos le tiene impuestas a su Gobierno. Para que su país pueda funcionar mejor, una de las trancas es Venezuela. Hay un rumor de que la visita del canciller ruso a Caracas, Lavrov, pudo haber sido para decirle a Maduro que se ponga los patines porque están siendo la causa de que Estados Unidos tenga perjudicados a los rusos, de ser eso cierto, claro que Maduro debería estar preocupado”, añadió.

Política internacional reaccionaria de Maduro

“Es una política de desespero. Las acciones que está tomando lo demuestra. El caso de Maduro en estos momentos es únicamente de reacción, le ponen una sanción, reacciona, diciendo que Delcy es buena, que los españoles son malos, salta el lío de la exsenadora Merlano e inventan otra cosa, de tal manera que no están poniendo una agenda sino reaccionando a los acontecimientos que se desprenden de lo que suceda porque su única intención es mantenerse en el poder”, aseveró.

Efectos de la gira de Guaidó

Salgueiro, calificó la gira internacional del presidente (E) Juan Guaidó como “sumamente positiva” y aseveró que ha sido muy importante. Indicó que a pesar de que Rusia y China no lo recibieron, si lo hicieron las principales democracias del mundo, que son además modelos económicamente exitosos. Adicionalmente expresó que el hecho de haya sido recibido con honores y alfombras rojas tiene un peso político y simbólico trascendente.

“Entre otras cosas, eso se reflejó en que pudo entrar en el Aeropuerto Internacional de Maiquetía a plena luz del día sin que le hagan nada, le dieron unos golpes, pero el régimen no se atrevió a meterlo preso. El tratamiento que le dio el presidente encargado a la gira hace que tenga un escudo tras ser recibido por Trump. Se hace difícil echarle una broma a un tipo que ha tenido los homenajes que tuvo, demostró una maduración muy importante en relación con el año pasado“, enfatizó.

Por último, el abogado puntualizó que a nivel de sanciones la Unión Europea (UE) opta más por hacer declaraciones que por aplicar sanciones concretas: “Eso se ve en el caso de Delcy Rodríguez, ellos tenían que arrestar a esa persona, sin embargo, no pasaron de un debate acerca de si entró o no entró a España”.

“En las últimas decisiones de la Unión Europea está aplicar sanciones personales y lo han hecho más o menos, así que sus sanciones son más declarativas que efectivas a diferencia de las de Estados Unidos que son las que tienen contra las cuerdas a Maduro”, sentenció.

