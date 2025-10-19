Sucesos
Adulto mayor asesinó a un hombre por presunto robo en su vivienda: fue detenido en Caracas
El adulto mayor sacó un arma blanca tipo cuchillo y le propinó una puñalada en el pecho a la víctima en medio de una discusión
Caracas/Foto: Archivo.- El Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) detuvo en Caracas a un adulto mayor por el delito de homicidio, después de que asesinara a un hombre que presuntamente robó varios objetos de valor de su vivienda.
Lea también: Ascienden a cinco los cuerpos rescatados en El Callao tras la inundación de una mina
En su cuenta de Instagram, el director del organismo, Douglas Rico, dijo que el victimario responde al nombre de Bladimir Varela Caicedo (65). Esta persona es el responsable del homicidio de Richard Manuel Martínez Pérez (27).
"Las experticias técnico científicas y las entrevistas realizadas por la comisión policial determinaron que la víctima y el victimario sostuvieron una acalorada discusión en la parroquia Sucre, la cual se originó debido a que presuntamente Martínez le había hurtado unos objetos de valor de su vivienda", describió Rico.
En medio del altercado, el adulto mayor sacó un arma blanca tipo cuchillo y le propinó una puñalada en el pecho a Martínez. Pese a que inmediatamente lo trasladaron al Hospital Doctor José Gregorio Hernández, ubicado en Los Magallanes de Catia, ingresó sin signos vitales.
"Cabe destacar que Varela, quien fue puesto a la orden de la Fiscalía 35° del Ministerio Público del Área Metropolitana de Caracas, presentaba dos registros policiales por robo de vehículo y hurto genérico", precisó.
