¿Ahora sí se casa? Le volvieron a proponer matrimonio a Norkys Batista

Caracas/ Foto portada: @norkys_batista.- La actriz venezolana, Norkys Batista, una vez más le abrió definitivamente las puertas al amor y dijo el “sí” a una nueva propuesta de matrimonio, a pesar de que meses atrás su exnovio le haya pedido “tiempo y espacio”, tres días después de pedir su mano en París.

A través de un video publicado a través de su cuenta en la red social Instagram, la intérprete en la novela “Estrambótica Anastasia” hizo pública la propuesta de matrimonio del empresario Alexis Goncalves, quien aprovechó el momento más “íntimo” en Los Roques para darle el anillo.











Ambos llevaban meses de relación. En su relación pasada, a Norkys también le habían pedido matrimonio; sin embargo, su exnovio “le pidió espacio” concluyendo así el amor fugaz.

“Y para que sepan no estoy embarazada, lo que estoy es robustecida de salud como dice mi papá. Para los que se alarman y se escandalizan por todo, les cuento que decidimos tomar sol y no dejar marcas en nuestros cuerpos. Además estamos en el Paraíso “Los Roques” así que decidimos andar como Adán y Eva. Bueno pues Salud, este si me sale con comiquita le meto su coscorrón”, fue el escrito que acompañó el video en IGTV .

