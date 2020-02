Aida Merlano: Si en Colombia quisieran mi extradición se la pedirían a Nicolás Maduro

Caracas.- Tras ser detenida en Venezuela, la exsenadora de Colombia, Aida Merlano, aseguró que la Cancillería de su país no tiene intenciones de extraditarla, puesto que, hicieron la solicitud al presidente encargado, Juan Guaidó, y no a Nicolás Maduro.

“Eso da claramente un mensaje y el mensaje es contundente y es que ellos no desean que yo sea extraditada a Colombia. Si ellos desearan que yo fuera extraditada a Colombia, ellos le pidiesen mi extradición al presidente legal, legítimo, y es Nicolás Maduro. No Juan Guaidó. En ese sentido, pienso que es un absurdo político, diplomático y una vergüenza nacional de mi país hacer semejante solicitud”, dijo Merlano la revista Semana, desde el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin).











Respecto a los supuestos privilegios que la colombiana tiene en prisión otorgados por el régimen de Maduro, indicó que no está recibiendo “condiciones preferenciales o distintas” a los demás reclusos.

“Tuve la oportunidad de conocer una noticia el día que tuve una visita de mi hija, que pudo venir a verme, en donde se decía que yo gozaba de privilegios, comidas a la carta, usurpación a una celda de una persona que estaba aquí y en ese momento yo aún estaba en una celda de transición. No tenía las condiciones, no tenía baño, no tenía absolutamente nada para tener una comodidad. Solamente hace dos días fui transferida a una nueva celda que no tiene aún las condiciones en las que yo me encontraba recluida en El Buen Pastor (Bogotá). Pero algo sí tiene y es que el trato que me han dado es un trato digno”, aseveró.

La Corte Suprema de Justicia colombiana condenó a 15 años de prisión a la excongresista Aida Merlano, quien tiene un proceso por los delitos de compra de votos y fraude electoral. En octubre del año 2019, Merlano se fugó de un consultorio en Bogotá, más tarde fue recapturada en Maracaibo y posteriormente trasladada a Caracas.











