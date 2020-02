¿Al estilo ‘narcos’? La presunta advertencia de Sherlyn a un clarividente que mostró lo peor de ella

Caracas / Foto portada: Getty Images.- La actriz y cantante mexicana, Sherlyn González, anunció este jueves que demandará a Jorge ‘El Clarividente’, tras ser acusada por él de contratar a unos sujetos que le “advirtieran” de forma violenta que no revelara quién es el padre de su bebé.

Lea también: Laura Guevara contó cómo la migración cambió su vida

Sherlyn, de 34 años de edad, explicó que está haciendo los trámites legales, y no ofrecerá detalles a los medios de comunicación, tras las indicaciones de su abogado.











Por su parte, Jorge reveló en una entrevista que concedió al medio TV Notas, que el 3 de febrero fue interceptado al llegar a su casa por dos sujetos que se bajaron de un vehículo negro. Detalló que entre jalones y golpes, le mostraron un arma y presuntamente lo amenazaron.

“Ya no hables más y quédate callado, pobre de ti si revelas el nombre del papá”, fue el mensaje que recibió aquella noche, según sus declaraciones en la entrevista. Asimismo, añadió que posteriormente lo agredieron hasta dejarlo inconsciente.

Comentó que al recobrar el sentido pidió ayuda a las personas que se encontraban en el lugar, quienes limpiaron sus heridas y llamaron a emergencias para trasladarlo a un hospital cercano.











El televidente ya había hecho público que recibía amenazas telefónicas, y al ser violentado, hizo una denuncia formal en la que acusó directamente a Sherlyn.

Finalmente, le envío un mensaje a la actriz y aseguró no revelará quién es el padre del bebé que espera: “Quiero que esto ya se termine. Si tiene miedo de que yo revele quién es el papá de su bebé, puede estar tranquila de que yo no diré nada; que sea feliz en su faceta como mamá, sólo deseo que me deje en paz, que me deje trabajar, ya la ley se encargará de lo que deba ser”.

La polémica entre Sherlyn y Jorge comenzó a finales del año pasado. El vidente dijo a Telemundo que la actriz ha hechos trabajos de “brujería para amarrar a su exnovio José Luis, integrante del grupo Río Roma”. Además, aseguró que sabe quién es el padre del bebé que está esperando.

En respuesta, la actriz reconoció que tuvo contacto con él a través de las redes sociales, pero negó haber pagado para realizar algún tipo de acto esotérico: “Esta persona y yo jamás nos hemos visto en persona. Desgraciadamente me afecta, soy una persona bastante creyente, jamás me prestaría para hacer que perjudique a alguien”.

Hace unos meses la actriz informó a los medios de comunicación que está embarazada y dijo que su alumbramiento es producto de una inseminación artificial.

Comentarios

comentarios