Al menos 3 muertos y 17 heridos en Ucrania tras un ataque nocturno ruso

Caracas/Foto: EFE.- Las autoridades locales ucranianas informaron de que el ataque aéreo ruso de la noche del viernes a este sábado causó la muerte de al menos tres personas, mientras que otras 17 resultaron heridas.

Según informó en su cuenta de Telegram Timur Tkachenko, jefe de la Administración Militar de la ciudad de Kiev, en la capital ucraniana perdió la vida una persona en el último ataque ruso contra una urbe que fue objetivo de Rusia al igual que otros puntos del norte, sur y este del país del presidente Volodímir Zelenski.

Tkachenko informó de un recuento de diez heridos en la capital de Ucrania, mientras que desde la Administración Militar de Dnipropetrovsk, en el este del país, la cifra provisional del ataque ruso es de dos muertos y siete heridos.

Según comunicó en Telegram Vladislav Haivanenko, responsable de la Administración Militar de Dnipropetrovsk, las víctimas fueron consecuencia de los impactos de drones rusos en la región de Sinelniki.

La Fuerza Aérea de Ucrania informó de que en el ataque aéreo ruso de la noche del viernes a este sábado se registraron una docena de ataques con drones y cinco con misiles balísticos en once puntos del territorio ucraniano, refirió EFE.

Moscú anima a las tropas a seguir avanzando

En Moscú, el jefe del Estado Mayor el Ejército ruso, Valeri Guerásimov animó a las tropas a seguir avanzando en el corazón de la región de Donetsk, donde el ejército ucraniano aún controla más del 20 % del territorio.

Guerásimov «destacó los éxitos alcanzados en la liberación de la República Popular de Donetsk y estableció los próximos objetivos», informó el ministerio de Defensa en un comunicado en Telegram.

El general ruso inspeccionó personalmente las tropas de la agrupación militar Centro, que son los encargados de la toma de la estratégica localidad de Pokrovsk, y escuchó los informes sobre los resultados de la ofensiva en esa zona del frente.

Desde mediados de 2024 el Ejército ruso intenta tomar Pokrovsk, importante nudo de comunicaciones y centro industrial del Donbás. Según los expertos, unidades rusas combaten en las afueras de la ciudad, pero aún no han conseguido cerrar el cerco ni cortar las líneas de suministro ucranianas.







