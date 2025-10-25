Mundo
Al menos 3 muertos y 17 heridos en Ucrania tras un ataque nocturno ruso
La Fuerza Aérea de Ucrania informó de que en el ataque aéreo ruso de la noche del viernes a este sábado se registraron una docena de ataques con drones y cinco con misiles balísticos en once puntos del territorio ucraniano
Caracas/Foto: EFE.- Las autoridades locales ucranianas informaron de que el ataque aéreo ruso de la noche del viernes a este sábado causó la muerte de al menos tres personas, mientras que otras 17 resultaron heridas.
Lea también: Aumenta la tensión entre EE. UU. y Colombia: Gobierno de Trump anuncia sanciones contra Gustavo Petro
Según informó en su cuenta de Telegram Timur Tkachenko, jefe de la Administración Militar de la ciudad de Kiev, en la capital ucraniana perdió la vida una persona en el último ataque ruso contra una urbe que fue objetivo de Rusia al igual que otros puntos del norte, sur y este del país del presidente Volodímir Zelenski.
Tkachenko informó de un recuento de diez heridos en la capital de Ucrania, mientras que desde la Administración Militar de Dnipropetrovsk, en el este del país, la cifra provisional del ataque ruso es de dos muertos y siete heridos.
Según comunicó en Telegram Vladislav Haivanenko, responsable de la Administración Militar de Dnipropetrovsk, las víctimas fueron consecuencia de los impactos de drones rusos en la región de Sinelniki.
La Fuerza Aérea de Ucrania informó de que en el ataque aéreo ruso de la noche del viernes a este sábado se registraron una docena de ataques con drones y cinco con misiles balísticos en once puntos del territorio ucraniano, refirió EFE.
Moscú anima a las tropas a seguir avanzando
En Moscú, el jefe del Estado Mayor el Ejército ruso, Valeri Guerásimov animó a las tropas a seguir avanzando en el corazón de la región de Donetsk, donde el ejército ucraniano aún controla más del 20 % del territorio.
Guerásimov «destacó los éxitos alcanzados en la liberación de la República Popular de Donetsk y estableció los próximos objetivos», informó el ministerio de Defensa en un comunicado en Telegram.
El general ruso inspeccionó personalmente las tropas de la agrupación militar Centro, que son los encargados de la toma de la estratégica localidad de Pokrovsk, y escuchó los informes sobre los resultados de la ofensiva en esa zona del frente.
Desde mediados de 2024 el Ejército ruso intenta tomar Pokrovsk, importante nudo de comunicaciones y centro industrial del Donbás. Según los expertos, unidades rusas combaten en las afueras de la ciudad, pero aún no han conseguido cerrar el cerco ni cortar las líneas de suministro ucranianas.
Suben a 15 los muertos en Brasil por el consumo de bebidas alcohólicas adulteradas
Al menos 3 muertos y 17 heridos en Ucrania tras un ataque nocturno ruso
Detenidos sujetos que usaban Binance y software automatizado para "manipular subastas" del BCV
Gobierno rechazó las sanciones de EE. UU. contra Petro y dice que buscan "criminalizarlo"
312 migrantes venezolanos llegaron al país repatriados desde Estados Unidos
Vente Venezuela denunció detención de dirigente juvenil en Caracas: asegura que padece tuberculosis
Maduro acusa a EE. UU. de "inventarse una guerra" en medio de su presencia militar en el Caribe
Carmelina Nuzzo: la futura diseñadora que lucha contra el cáncer necesita nuestra ayuda
Planeaba huir del país: detenido joven en el Zulia por asesinar una señora de 70 años en su vivienda
Índice Bursátil de Caracas cerró en 1.473,20 puntos este 22 de octubre
Robar museos, una moda que no luce tan difícil
Delcy Rodríguez advierte a Trinidad y Tobago: "El gas lo tienen que pagar"
Jóvenes venezolanos suben al podio en competencia internacional de robótica en Panamá
Delcy Rodríguez dice que EE. UU. "busca perturbar acuerdos gasíferos de Venezuela con el Caribe"
Tendencias
-
Economía2 días.
Delcy Rodríguez dice que EE. UU. "busca perturbar acuerdos gasíferos de Venezuela con el Caribe"
-
Sucesos2 días.
Adolescente de 15 años le confesó a su maestra que sufría abusos sexuales por parte de un tío político
-
La Lupa2 días.
Rusia asegura que se beneficiará de las sanciones impuestas por Donald Trump
-
Vitrina2 días.
Danny Ocean habla sobre Venezuela y aclara que sus canciones "no son manifiestos o algo político"
-
Economía2 días.
Índice Bursátil de Caracas cerró en 1.608,92 puntos este 23 de octubre
-
Mundo2 días.
Familias de dos vascos detenidos en Venezuela exigen su liberación tras más de un año en prisión
-
País2 días.
Padrino López aseguró que cualquier operación de la CIA contra Venezuela "fracasará"
-
Economía2 días.
Economía venezolana crecerá 6% en 2025, según actualización de la Cepal