Alarma de Apple podría extenderse hasta abril: se retrasará producción del iPhone económico

Caracas.- Los problemas de suministros de Apple podrían extenderse hasta abril, en medio de severas restricciones por el coronavirus en China, principal mercado para la empresa y sede de fabricación de buena parte de sus productos más vendidos. Y es que la producción en masa de los terminales móviles “más baratos” de la empresa, también sufrirá retraso.

Aunque el problema de Apple, que se originó tras la epidemia de Coronavirus no es motivo para anticipar una debacle, Wall Street reaccionó negativamente en la jornada del martes, y los inversores terminaron refugiándose en el oro, que cerró cotizándose en 1.601 dólares la onza troy.











Las acciones de Apple cotizaban en 319 dólares en la apertura de la jornada de este miércoles, tras tocar un piso de 314 dólares el martes. El gigante tecnológico había anunciado que no podrá cumplir con las meta de ventas para el primer trimestre del año.

Pero los proveedores de la empresa también están padeciendo las consecuencias del coronavirus en China que ha impulsad al Banco Central de ese país a reducir en 10 puntos básicos los tipos de interés, ubicándolos en 3,15 %.

“Los papeles de proveedores de Apple como Qualcomm Inc, Broadcom Inc, Qorvo Inc y Skyworks Solutions Inc, perdieron entre un 1% y alrededor de un 2% en el día. Los fabricantes de chips, que dependen mucho de China para sus ingresos, también retrocedieron”, explicó Caroline Valetkevith en un artículo de Reuters.











Pero fuentes citadas por Nikkei Asian Review, dan cuenta de un detalle adicional: que la producción de un iPhone más económico, prevista para febrero, también tendrá que postergarse.

“Apple había planeado previamente lanzar un iPhone más asequible esta primavera para mantener el impulso de ventas en la primera mitad del año. Se suponía que la producción en masa comenzaría a fines de febrero, pero varias fuentes dicen que cumplir ese objetivo ahora es muy desafiante y la producción podría retrasarse hasta algún momento de marzo”, aseguraron Lauly Li y Chegn Ting-Fang en su análisis.

El Fondo Monetario Internacional también ha recortado previsiones. En un discurso pronunciado en El Vaticano, la directora gerente del organismo, Kristalina Georgieva, ha reconocido las preocupaciones por la propagación del virus y su impacto en el desempeño económico global.

“Ahora estamos preocupados por el impacto de la infección por coronavirus; el brote no solo ha provocado la trágica pérdida de vidas, sino que también ha acentuado la fragilidad de la integración mundial”, fueron las palabras de Georgieva el 5 de febrero pasado.

De allí que ahora el FMI anuncie un retroceso global de 0,2 puntos en el crecimiento estimado de la economía, proyectado originalmente en 3,3 puntos.

