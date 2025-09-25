Alba Roversi muestra su lado más íntimo con un baño nocturno junto a su esposo en Margarita

Caracas / Foto: Composición.- La reconocida actriz venezolana Alba Roversi compartió la noche del jueves con sus seguidores un video en el que aparece disfrutando de un momento junto a su pareja, Richard González, durante su estadía en la Isla de Margarita.

En una publicación en Instagram, la protagonista de Ligia Elena mostró su faceta más romántica al despedirse de la “Perla del Caribe” con un baño nocturno junto a su pareja y palabras de agradecimiento.

“Noche de despedida de nuestra hermosa isla de Margarita. Dándonos un rico bañito y agradecidos con muchos y tantos. Dios siempre nos pone por delante gente buena… Richard González contigo, siempre, es más bonito", escribió la actriz.

La publicación rápidamente se llenó de comentarios que resaltaron la complicidad con su pareja. “¡Ve, demasiado bella! Esta mujer acaba de cumplir 64 años, bien llevados y tremenda actriz venezolana”, expresó una seguidora. Otro fan añadió: “Me encanta como la mira. Derroche de amor, paz y complicidad. Felicidades".

Durante su estadía, Roversi también compartió en redes sociales anécdotas cotidianas, desde “sustos” hogareños hasta recorridos por Macanao, San Francisco y Punta Arenas, siempre destacando la calidez de los margariteños. “Que bella nuestra amada isla de Margarita no dejamos de sorprendernos con sus paisajes maravillosos pero sobre todo con su gente siempre tan amables y cariñosos”, escribió días atrás.

Tras culminar sus vacaciones, la artista regresó a Caracas para continuar con sus compromisos profesionales. El pasado 13 y 14 de septiembre, se presentó en el Centro Cultural Chacao con la obra “Monólogos de la Vagina”, en la que compartió escenario con Marianella Salazar y Dora Mazzone.

Roversi, quien en 2025 anunció su intención de volver a Venezuela de manera definitiva en 2026, ha dejado claro que busca reencontrarse con su público y retomar proyectos artísticos en su país natal, aunque seguirá viajando con frecuencia a Estados Unidos para compartir con su hijo y su nieto.

La actriz, recordada por su papel protagónico en Ligia Elena, ha reiterado en varias entrevistas que su intención es establecerse de manera definitiva en el país a partir de 2026, tras varios años residenciada en Florida, Estados Unidos.

Allí desempeñó no solo su faceta como actriz, sino también múltiples oficios: desde vender arepas y hallacas hasta entregar paquetes, experiencia que definió como “enriquecedora”.

“Cada vez se acerca más ese privilegio de estar aquí definitivamente. Ya para mediados del año que viene debería estar en Venezuela, viviendo entre Margarita y Caracas, y por supuesto viajando mucho a EE. UU. porque allá tengo a mi hijo y a mi nieto”, señaló en una entrevista.