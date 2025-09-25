ALBA-TCP reafirma a América Latina como "zona de paz" y condena el despliegue militar de EE. UU.

Caracas/Foto: Archivo.- Los cancilleres de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América - Tratado de Comercio de los Pueblos (ALBA-TCP) reafirmaron este jueves a América Latina y el Caribe como una "zona de paz" y rechazaron el reciente despliegue militar de Estados Unidos.

En el marco del 80° Período de Sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas, los representantes gubernamentales de Venezuela, Cuba, Bolivia, Nicaragua, Dominica, Antigua y Barbuda, San Vicente y las Granadinas, San Cristóbal y Nieves y Grenada se reunieron en New York, Estados Unidos, para el XXVI Consejo Político.

En la declaración, las naciones condenaron el despliegue de destructores, cruceros y submarinos nucleares, calificándolo de una "violación flagrante" a la Proclama de América Latina y el Caribe como Zona de Paz aprobada en 2014.

Condenan ataques a embarcaciones

“Condenamos las ejecuciones extrajudiciales confesadas por el propio gobierno de los Estados Unidos, perpetradas en el Mar Caribe. Estas acciones constituyen una flagrante violación de los derechos humanos fundamentales y buscan transformar una región de paz en un espacio de confrontación y militarización. Reafirmamos que el Mar Caribe debe preservarse como una zona de cooperación, desarrollo y convivencia pacífica entre los pueblos, rechazando cualquier intento de imponer lógicas de guerra o dominación”, reza el texto.

Además, repudiaron un incidente en el que un buque de la Armada estadounidense interceptó una embarcación pesquera venezolana, "vulnerando" los derechos de sus tripulantes. El hecho ocurrió el pasado 12 de septiembre en “aguas exclusivas venezolanas”, de acuerdo con la denuncia del canciller Gil.

Advertisement

Para enfrentar las "amenazas externas", los países anunciaron la formación de una “misión especial” con delegados de alto nivel, cuyo objetivo será defender la "Proclama de Zona de Paz" y movilizar apoyos para la soberanía y autodeterminación de los pueblos de la región.

Rechazo a políticas de EE. UU.

De igual manera, rechazaron el informe del Departamento de Estado de EE. UU. que acusa a Venezuela de ser un país” productor y de tránsito” de drogas. Según el ALBA-TCP, este informe “contradice” los datos de las agencias estadounidenses y de la ONU, y forma parte de una "narrativa falsa" para justificar un “cambio de régimen" en el país.

El bloque expresó su "absoluto respaldo" a Nicolás Maduro ante lo que consideran acusaciones "sin sustento legal". También, denunció las políticas arancelarias y las medidas coercitivas impuestas a los pueblos de Cuba, Nicaragua y Venezuela, exigiendo su “cese inmediato y el levantamiento del bloqueo económico”.

Condena al "genocidio" en Gaza y llamado a la unidad regional

Por otro lado, el ALBA denunció el "genocidio" perpetrado por Israel en la Franja de Gaza, exigiendo un cese inmediato de la ocupación y reafirmando su apoyo a un Estado soberano palestino con Jerusalén Oriental como capital.

Situación en el Caribe tras despliegue de EE. UU.

Las tensiones entre los países siguen en escalada. El pasado 2 de septiembre, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, compartió el video del "ataque letal" a una embarcación con drogas que, según Washington, era "procedente" de Venezuela.

Advertisement

Desde su cuenta de X, se difundió el momento en el que militares estadounidenses disparan en contra de una embarcación que se trasladaba por la parte sur del mar Caribe.

En contraste, el ministro de Comunicación e Información, Freddy Ñáñez aseguró, que el video difundido se “fabricó con Inteligencia Artificial”.

Desde su cuenta de Telegram, el funcionario chavista precisó que el secretario estadounidense “le miente” al presidente Trump al ofrecerle como “prueba” del “ataque” un video creado con asistentes inteligentes.

El 11 de septiembre, las tensiones escalaron a un nuevo capítulo, después de que el Departamento de Defensa de EE. UU. calificara de "provocador" el sobrevuelo de aeronaves militares venezolanas contra los buques que Washington mantiene en el Caribe.

Asimismo, el 13 de septiembre el canciller de Venezuela, Yván Gil denunció que marines estadounidenses “abordaron de manera hostil” a nueve pescadores venezolanos que se encontraban en el mar Caribe, bajo jurisdicción venezolana, haciendo labores de pesca.

Advertisement

Destacó que los pescadores estaban autorizados por el Ministerio para salir a navegar en aguas venezolanas el pasado viernes, y aseguró que la incursión de los funcionarios estadounidenses se hizo en mar nacional.

Por su parte, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, aseguró el 20 septiembre que al menos 17 presuntos “narcoterroristas” han muerto como consecuencia de los ataques de Estados Unidos contra embarcaciones vinculadas al narcotráfico.







