Alcaldía de Sucre anuncia cierres parciales de estas vías hasta el 25 de septiembre

Caracas / Foto: INTT.- El Instituto Municipal Autónomo de Transporte (IMAT), adscrito a la Alcaldía del municipio Sucre, del estado Miranda, informó sobre el cierre parcial de varias vías en Macaracuay y el centro de la localidad.

Lea también: Maduro anunció que militares visitarán los circuitos comunales el sábado 20 de septiembre

En su cuenta de Instagram, el organismo informó además que los trabajos se están llevando a cabo en coordinación con el Instituto Nacional de Transporte Terrestre (INTT). La intervención abarca desde la intersección con las avenidas Francisco de Miranda y San Francisco, hasta el Centro Portugués, ubicado en la avenida Luis de Camoens.

Los cierres están programados los días 19, 22, 23, 24 y 25 de septiembre, en un horario de 9:00 a.m. a 4:00 p.m.

Los trabajos contemplan la demarcación de más de 23.000 metros cuadrados de superficie con líneas longitudinales, entre ellas bordes de calzada, líneas continuas y segmentadas, con el propósito de mejorar la visibilidad, organizar el tránsito y reducir el riesgo de accidentes, en especial en áreas de alto flujo vehicular."

La alcaldía pidió a conductores y peatones tomar las previsiones necesarias, respetar las señales temporales y colaborar con el personal operativo presente.

Advertisement

En redes sociales, algunos usuarios reportaron problemas en otras vías del municipio, como huecos en Boleíta Sur y la necesidad de bacheo en la principal de Macaracuay.