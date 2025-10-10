Alerta en Latinoamérica por Sorvepotel, un peligroso virus que se propaga rápidamente por WhatsApp

Caracas/Foto: Archivo.- Sorvepotel, un peligroso programa maligno, mantiene en alerta a América Latina debido a que se propaga rápidamente por WhatsApp Web, informó Trend Micro, compañía especializada en ciberseguridad.

El reporte revela que ese virus afecta principalmente a usuarios y organizaciones en Brasil. Incluso, se han registrado 477 infecciones, de las cuales 457 se produjeron en el gigante amazónico.

En detalle, se trata de un mensaje engañoso que se transmite por cualquier sistema Windows y que incluye un archivo ZIP y que, cuando se le extrae, contagia el dispositivo. Además, si WhatsApp Web se encuentra activo, toma el control de la cuenta.

"Al ejecutarse, el 'malware' se establece en la cuenta de WhatsApp comprometida y secuestra la cuenta para enviar copias de sí mismo a los contactos de la víctima", alertó la empresa sobre Sorvepotel. Por eso, recomendó desactivar las descargas automáticas en la aplicación.

Después de la infección inicial, el malware continúa operando principalmente como una amenaza de autopropagación, con evidencia actual que sugiere que su objetivo principal es la distribución generalizada, en lugar de causar un compromiso más profundo del sistema.

Advertisement

Pese a que su actividad se concentra en Brasil, expertos de ciberseguridad advirtieron que su objetivo se basa en toda Latinoamérica, gracias a una distribución automática inédita.

La alerta también describe que el virus ha impactado más a las organizaciones gubernamentales y de servicios públicos. Sin embargo, también ha atacado a las organizaciones de fabricación, tecnología, educación y construcción.







