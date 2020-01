Caracas. El diputado a la Asamblea Nacional, Alfonso Marquina, ofreció este jueves declaraciones acerca de la denuncia que realizó el miércoles ante el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Nicolás Maduro el parlamentario e integrante de la autojuramentada directiva del Parlamento, José Gregorio Noriega, luego de que Marquina difundió unos audios en los que Noriega lo intentó sobornar para votar en contra de Juan Guaidó.

“El señor Goyo Noriega no solo es el judas del pueblo de Venezuela, que traicionó los intereses del pueblo por 30 monedas de oro, sino que también es un delincuente y un mentiroso. Con una prueba forense se puede determinar la veracidad de esas voces, pero además, el día de ayer mintió de manera descarada al decir que no se reunió conmigo”, comentó.











El pasado 17 de enero divulgó a través de YouTube un audio en el que se comprobaría cómo Noriega, autojuramentado segundo vicepresidente de la Asamblea Nacional, intentó ofrecer una coima a su colega por la suma de 700 mil dólares, a cambio de su apoyo a Luis Parra.

“El jueves 12 de enero a las 8:00 am usted me invitó a desayunar en el hotel Tamanaco donde usted estuvo hospedado durante todo el mes de diciembre. Cómo es que usted dice que no tiene cómo costear medicinas si está hospedado en uno de los hoteles más caros de Caracas. Ya basta de mentiras, tenga hidalguía y asuma su responsabilidad el pueblo de Venezuela no solo merece la verdad sino también que se haga justicia y usted tendrá, más temprano que tarde, que rendirle cuentas a la justicia venezolana”, cerró Marquina.

Noriega interpuso este miércoles un recurso legal ante la Fiscalía para solicitar un antejuicio de mérito en contra del parlamentario opositor, Alfonso Marquina, por haber incurrido en “difamación” tras la difusión de un audio que lo vincula con un intento de extorsión.











El parlamentario rescató el valor de lo ocurrido el 5 de enero, reiterando que el resultado de la elección, es la consecuencia de un distanciamiento de las organizaciones políticas de oposición con la dirigencia intermedia y de base, desestimando así, las denuncias de sobornos y compra de votos para dicha conformación de la nueva junta directiva.

Diputado Alfonso Marquina reacciona ante denuncia en su contra por parte de José Gregorio Noriega. Marquina insiste en que Noriega le ofreció dinero y revela que la reunión ocurrió el #12D en el Hotel Tamanaco a las 8:30am. Señala que su familia ha sido amenazada. pic.twitter.com/JrIUkkW2HO — Gabriela Gonzalez (@GabyGabyGG) January 23, 2020

