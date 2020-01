Alicia Machado arrancó 2020 con polémicos comentarios sobre Alexa Dellanos

Caracas / Foto portada: Publinews.- La actriz, cantante y modelo venezolana, Alicia Machado, conocida por coronarse como Miss Universo 1996, rindió declaraciones este martes en el programa de televisión ‘Despierta América’ sobre el comentario crítico que hizo en contra de la influencer Alexa Dellanos que además, generó polémica en las redes.

“Pobre muchacha en lo que pise los 40 no me quiero imaginar en el fenómeno que se convertirá, ojalá lo que trae implantado no resulte con consecuencias secundarias como todo lo que se ha descubriendo, la manera en la que la belleza se esta desfigurando me da miedo. Que Dios la bendiga”, fue el comentario de Alicia en una publicación de Alexa que desató la polémica entre las artistas.











Alicia, 43 años de edad, manifestó en relación a su mensaje, que ella comentó sin saber quién era la persona y alegó que le impactó la imagen de Alexa porque su belleza no es natural.

“Es evidente que no es natural, no es en contra de ella, ni mucho menos”, aclaró la criolla.

Machado narró que su experiencia con las cirugías no fue positiva y explicó que tuvo una mala experiencia al colocarse implantes de senos en el 2008, según la ex reina de belleza surgieron unos nódulos cancerígenos que le fueron diagnosticados cinco años después.











“De repente esos implantes a mí me trajeron muchos problemas. En 2013 detectan 50 tumores de los cuales tres eran malignos. Mis prótesis no eran de una calidad buena y eso que me operé con uno de los mejores médicos de México”, detalló Alicia.

Asimismo, afirmó que tiene seis operaciones de senos y resaltó algunos casos de cirugías estéticas que no tuvieron un resultado exitoso en famososo, como le ocurrió a la cantante mexicana Alejandra Guzmán con el uso de biopolímeros.

En respuesta, cientos de seguidores reaccionaron a la publicación y dieron su opinión acerca del mensaje de Alicia Machado. “Hay que dejar a las personas que sean felices como les guste y más si no le hacen daño a nadie , si ella se siente bien así es asunto de ella , no de los demás”, “Su comentario no hizo ningún aporte positivo, solo logró reflejar que es una persona IMPRUDENTE y lo demuestra sus ‘argumentos’ ante el caso, que horror, para mí eso sí es desfigurar la belleza y no es precisamente a través de ‘implantes’ como ella lo dice”, escribieron algunos usuarios en Instagram.

“No sé porque la señora Alicia me quiso atacar sin conocerme y después hacerse la que me quiere?” respondió en Instagram Alexa.

“El problema aquí es que la gente, cómo está señora, le gustan hablar sin saber. Lo importante es que yo estoy 100% saludable… Y acuérdense, hay miles de mujeres que se han puesto “filler” con un médico y nada les ha pasado, incluyendo yo!”, agregó Dellanos.

