Alicia Machado calificó de “lioso” y “enclosetado” a un locutor estadounidense

Caracas / Foto portada: Acn.- La actriz, cantante y modelo venezolana, Alicia Machado, conocida por coronarse como Miss Universo 1996, calificó de “lioso” y “enclosetado” a Enrique Santos, un locutor estadounidense, que la invitó a su programa de radio para aclarar la polémica que generó su comentario crítico en contra de la influencer Alexa Dellanos.

De acuerdo a la revista People en español, la inesperada llamada de Alexa en el programa de radio, como parte de la escaleta del show, generó el descontento de la criolla que pretendía promocionar su nueva colección de ropa, Oxchic.

Alicia, de 43 años de edad, lamentó asistir al programa de Santos y aseguró le pareció de mal gusto lo que hizo. Asimismo, señaló el locutor puso palabras en su boca “que no tenía la intención de decir”.

“Entiendo que el éxito que has tenido depende de tu enfoque machista y un tanto misógino. Hoy mañana y siempre me defenderé y pondré en su lugar a quien tenga que hacerlo, recuerda que la vida da muchas vueltas y un micrófono no te hacen dueño de la verdad”, fueron la palabras de Alicia tras la invitación de Santos.