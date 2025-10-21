Alicia Machado habló del operativo de EE. UU. y envió mensaje a Trump

Caracas/Foto: Archivo.- Alicia Machado, ganadora del Miss Universo en 1996, ha hecho un lado sus diferencias con el presidente de EE. UU., Donald Trump, para aplaudir el operativo militar que lleva a cabo en el mar Caribe, al asegurar que tiene "todo su apoyo".

Durante el programa Hoy Día de Telemundo, a la ganadora de la primera edición de La Casa de los Famosos se le preguntó sobre esos ejercicios. Ante la interrogante, contestó: "El presidente Trump, todo mi respeto, todo mi apoyo".

Luego, Machado agregó lo siguiente: "Ojalá lo logremos, estamos confiando en él y el presidente Trump, que me conoce y sabe de mí, siempre sabe de mí, que sepa que obviamente lo estoy apoyando y que los venezolanos estamos esperando con mucha esperanza".

Las palabras de Alicia Machado generaron reacciones en redes sociales, sobre todo de personas que la elogiaron por dejar al lado su "disputa personal" con Trump.

"Me gustó que Alicia dejó a un lado lo personal para apoyar la libertad de su país. Eso hace un patriota", expresó un usuario en los comentarios. "Bien, Alicia, así es. Lo personal a un lado. Bravo, así es. Venezolanos unidos. En los buenos somos más", dijo otra persona.

La relación Machado - Trump, de vieja data

Las fricciones entre Machado y Trump son de vieja data. Constantemente, la actriz venezolana ha señalado los malos momentos que vivió con el mandatario.

Años atrás, recordó que en una oportunidad Trump la llamó "Miss Piggy" en plena televisión abierta, para referirse a la cerdita de los Muppets, o "Miss housekeeping", para referirse a ella como una trabajadora doméstica.

La reconocida artista reveló que a raíz de esas burlas sufrió de dos trastornos alimenticios: "Yo fui bulímica y anoréxica crónica, de terapia intensiva, durante casi seis años de mi vida. Vomitaba 35 veces al día. Yo fui bulímica y anoréxica de las de verdad".

En ese sentido, Alicia relató cómo fue su experiencia de convivir al lado de Trump: "Vivir en manos de Trump es algo que nunca lo olvidaré. Así como lo ves en los meetings, así actúa y a veces en la intimidad es peor. Es una persona que descalifica a la gente. Ahorita que soy una mujer madura, mira al pasado y me veo con mucha ternura. Yo solo me defendí de lo que podía defenderme".

Incluso, en una ocasión, Alicia Machado reconoció que preferiría salvarle la vida al fallecido expresidente Hugo Chávez que a Trump.

"Están del puente colgando Chávez y Donald Trump, así pidiéndote ayuda y tú solamente puedes salvar a uno. ¿A quién le extiendes la mano para sacarlo del puente?", preguntó Luis Eduardo Vivanco, en el programa Castigo Divino en el año 2022. A esto, Alicia contestó que salvaría a Chávez.







