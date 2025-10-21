Vitrina
Alicia Machado habló del operativo de EE. UU. y envió mensaje a Trump
Machado se mostró a favor del operativo que EE. UU. lleva a cabo en el Caribe
Caracas/Foto: Archivo.- Alicia Machado, ganadora del Miss Universo en 1996, ha hecho un lado sus diferencias con el presidente de EE. UU., Donald Trump, para aplaudir el operativo militar que lleva a cabo en el mar Caribe, al asegurar que tiene "todo su apoyo".
Lea también: En video: tiburón nodriza sorprende a temporadistas en cayo Los Juanes del Parque Morrocoy
Durante el programa Hoy Día de Telemundo, a la ganadora de la primera edición de La Casa de los Famosos se le preguntó sobre esos ejercicios. Ante la interrogante, contestó: "El presidente Trump, todo mi respeto, todo mi apoyo".
Luego, Machado agregó lo siguiente: "Ojalá lo logremos, estamos confiando en él y el presidente Trump, que me conoce y sabe de mí, siempre sabe de mí, que sepa que obviamente lo estoy apoyando y que los venezolanos estamos esperando con mucha esperanza".
Las palabras de Alicia Machado generaron reacciones en redes sociales, sobre todo de personas que la elogiaron por dejar al lado su "disputa personal" con Trump.
"Me gustó que Alicia dejó a un lado lo personal para apoyar la libertad de su país. Eso hace un patriota", expresó un usuario en los comentarios. "Bien, Alicia, así es. Lo personal a un lado. Bravo, así es. Venezolanos unidos. En los buenos somos más", dijo otra persona.
La relación Machado - Trump, de vieja data
Las fricciones entre Machado y Trump son de vieja data. Constantemente, la actriz venezolana ha señalado los malos momentos que vivió con el mandatario.
Años atrás, recordó que en una oportunidad Trump la llamó "Miss Piggy" en plena televisión abierta, para referirse a la cerdita de los Muppets, o "Miss housekeeping", para referirse a ella como una trabajadora doméstica.
La reconocida artista reveló que a raíz de esas burlas sufrió de dos trastornos alimenticios: "Yo fui bulímica y anoréxica crónica, de terapia intensiva, durante casi seis años de mi vida. Vomitaba 35 veces al día. Yo fui bulímica y anoréxica de las de verdad".
En ese sentido, Alicia relató cómo fue su experiencia de convivir al lado de Trump: "Vivir en manos de Trump es algo que nunca lo olvidaré. Así como lo ves en los meetings, así actúa y a veces en la intimidad es peor. Es una persona que descalifica a la gente. Ahorita que soy una mujer madura, mira al pasado y me veo con mucha ternura. Yo solo me defendí de lo que podía defenderme".
Incluso, en una ocasión, Alicia Machado reconoció que preferiría salvarle la vida al fallecido expresidente Hugo Chávez que a Trump.
"Están del puente colgando Chávez y Donald Trump, así pidiéndote ayuda y tú solamente puedes salvar a uno. ¿A quién le extiendes la mano para sacarlo del puente?", preguntó Luis Eduardo Vivanco, en el programa Castigo Divino en el año 2022. A esto, Alicia contestó que salvaría a Chávez.
Expertos de la ONU dicen que EE. UU. "viola la soberanía" de Venezuela con sus "acciones encubiertas"
Gerardo Blyde niega participación en supuesta "negociación secreta" con diplomáticos
Alicia Machado habló del operativo de EE. UU. y envió mensaje a Trump
Padrino López: "Colombia debe saber que cuenta con la Fuerza Armada de Venezuela"
Capriles pide "dejar de jugar" con los venezolanos en las redes: "Basta de tanta fantasía"
Esta es la fecha de pago de la pensión del IVSS de noviembre
En video: tiburón nodriza sorprende a temporadistas en cayo Los Juanes del Parque Morrocoy
Dos detenidos en Anzoátegui tras lanzar desde un tercer piso a adolescente por "motivos pasionales"
Uno de ellos por 22 mil bolívares: inició la entrega de otros dos bonos por el Sistema Patria
Venezuela no es el centro del mundo ni ficha de intercambio
Rodrigo Paz alcanza un 54,5% de votos en el balotaje y será el nuevo presidente de Bolivia
Trump dice que impondrá nuevos aranceles a Colombia tras su enfrentamiento con Petro
Oposición venezolana saluda canonización de Rendiles y Hernández y aboga por la "paz" y la "libertad"
Exasesor del Pentágono afirma que los ataques de Trump en el Caribe “carecen de fundamento legal”
Tendencias
-
Sucesos2 días.
Dos detenidos en Anzoátegui tras lanzar desde un tercer piso a adolescente por "motivos pasionales"
-
La Lupa1 día.
Venezuela no es el centro del mundo ni ficha de intercambio
-
Mundo2 días.
Rodrigo Paz alcanza un 54,5% de votos en el balotaje y será el nuevo presidente de Bolivia
-
Economía1 día.
Trump dice que impondrá nuevos aranceles a Colombia tras su enfrentamiento con Petro
-
País2 días.
Oposición venezolana saluda canonización de Rendiles y Hernández y aboga por la "paz" y la "libertad"
-
Mundo1 día.
Exasesor del Pentágono afirma que los ataques de Trump en el Caribe “carecen de fundamento legal”
-
Mundo1 día.
Colombia llama a consultas a su embajador en EE. UU. tras declaraciones de Trump sobre Petro
-
País1 día.
Machado pide a la comunidad internacional "bloquear los flujos que sostienen al gobierno de Maduro”