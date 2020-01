¡Amarga confesión! La enfermedad que le fue diagnosticada al rockero Ozzy Osbourne

Caracas / Foto portada: Getty Images.- El cantante y compositor británico John Michael Osbourne, conocido en la palestra musical como Ozzy Osbourne, reveló este martes en una entrevista del programa ‘Good Morning America’ que padece la enfermedad de Parkinson.

Durante la entrevista Ozzy, de 71 años de edad, confesó que conoció su diagnóstico en el mes de febrero del 2019 después de caerse en su casa y ser sometido a una cirugía en el cuello que le afectó el sistema nervioso central.

“Esconder algo dentro durante un tiempo es complicado. No te sientes adecuado, te sientes culpable. No soy bueno con los secretos, ya no puedo andar por ahí con esto porque se me acaban las excusas, ¿sabes?”, expresó Osbourne, que toma medicación para el párkinson y pastillas para los nervios.