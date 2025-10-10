Parlamento de aprobó en primera discusión proyecto de ley para “integrar” el poder militar, policial y capacidades del pueblo 

Caracas/Foto: Archivo.- La Asamblea Nacional (AN) presentó este viernes un proyecto de ley para la “defensa integral” de Venezuela en el marco del “peligroso asedio” por parte del Gobierno de Estados Unidos, que mantiene una operación militar en el mar Caribe bajo el argumento de combatir el narcotráfico.

El proyecto, denominado “Ley de los Comandos para la Defensa Integral de Venezuela”, fue aprobado en primera discusión y deberá superar una segunda para convertirse en ley nacional.

De acuerdo con el diputado Giusseppe Alessandrello, encargado de presentar el documento durante la sesión ordinaria de este viernes 10 de octubre, el proyecto tiene como objetivo “establecer las líneas estratégicas para el funcionamiento” de los Órganos de Dirección para la Defensa Integral, que “tienen la función de planificar, controlar e integrar al Gobierno y al pueblo”.

Explicó que estos órganos operan a nivel municipal, estatal y nacional, y que entre sus “fines primarios” está el cumplimiento de lo que establece la Constitución sobre la corresponsabilidad entre el Estado y la sociedad en materia de defensa de la nación.

“Esto es para garantizar el esfuerzo de defensa de la independencia, la libertad, la integridad territorial, la paz, la democracia y la defensa integral de nuestro país ante amenazas internas o externas”, precisó Alessandrello, detallando que el documento consta de 3 títulos y 35 artículos.

Asimismo, aseguró que “la ley es la propuesta inteligente frente a las amenazas y agresiones” contra Venezuela, y permitirá “integrar de manera definitiva el poder militar, el poder policial y las capacidades económicas y humanas del pueblo entero”.

“Frente a la defensa de la patria no hay bandos ni colores (…) Asumamos nuestra responsabilidad histórica, que las futuras generaciones sepan que no claudicamos ante nuestro deber histórico de patria. Enviemos un mensaje al mundo entero: los venezolanos estamos unidos como uno en la defensa de la patria”, concluyó.

La iniciativa fue inicialmente llamada Ley Especial de los Órganos de Dirección para la Defensa Integral, pero el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, indicó que el nombre debía reflejar mejor los objetivos del proyecto. Tras coordinar con el ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, la ley fue presentada en la plenaria y aprobada en primera discusión bajo la figura de “urgencia reglamentaria”.

El documento surge como una propuesta del Ejecutivo Nacional a través del Ministerio de Defensa.

En la misma sesión, la Asamblea autorizó la separación temporal del diputado Julio Chávez, quien asumirá funciones como “ministro consejero en comisión” a cargo de la sección consular en la Embajada de Venezuela en Panamá.