AN debatió sobre pretensión del régimen de intervenir las universidades

Caracas/ Foto: @Presidencia_VE. La Asamblea Nacional (AN) debatió este jueves sobre la ejecución de la sentencia 0324, que atenta contra la autonomía universitaria. En ese sentido, el diputado Daniel Antequera alertó que después de la educación universitaria, el régimen irá por la educación media y el adoctrinamiento.

Por su parte, el parlamentario, Luis Barragán, aseguró que la Asamblea Nacional ha abordado el tema de manera sistemática la situación de crisis en las universidades venezolanas. Aseguró que a la comunidad universitaria deberá enfrentar situaciones peligrosas de la misma manera en que lo han hecho los diputados.











“Sigue en el estudiantado y en el profesorado venezolano en pie de lucha frente a la dictadura que quiere ocupar las universidades para militarizarla. Dada la coyuntura en que nos encontramos, nombramos una comisión mixta para declarar a tiempo completo esta situación tan difícil que peligrosamente se va a prolongar, para tratar instrumentos legales que faciliten las elecciones transparentes de los comicios universitarios, para darle instrumentos completos en la materia”, comentó el parlamentario.

Barragán, añadió que “hay un fraude que está ya preestablecido en el Consejo Nacional Electoral” y cerró enviando un mensaje de solidaridad con las nuevas generaciones.

En el debate también intervino el diputado Julio Ygarza, quien enfatizó sobre la importancia de la autonomía de las universidades.











“Tenemos que levantar la voz por la autonomía de nuestras universidades, que es donde está el presente inmediato de Venezuela, es donde se forma el recurso más importante de nuestro país y cualquier país del mundo, no es cualquier cosa lo que se debate, no solo se trata de jóvenes que están formando una etapa de su vida, sino que sobre ellos reposará el destino de nuestro país, y eso lo sabe muy bien el régimen, son más de 20 años destruyendo nuestras universidades, quitando sus presupuestos, sus estudiantes, porque muchos no están en Venezuela”, acotó.

Ygarza, expresó que los jóvenes defenderán sus derechos y a Venezuela y que ellos, como parlamento tienen la responsabilidad histórica de acompañarlos, ya que manifestó que es una lucha de todos los sectores porque representa el desarrollo de nuestro país.

“Acompañamos la autonomía, la libertad y que se pueda en el marco de las leyes de las universidades para que puedan elegir sus autoridades. Esta sentencia no puede estar por encima de nuestra constitución, porque ahí se juega el futuro inmediato de Venezuela. Tenemos que hacer esta manifestación contra el régimen de manera unitaria, porque no es un interés ajeno a lo que persigue la Asamblea Nacional”, cerró Ygarza.

Movilización de universidades

Este jueves 27 de febrero diferentes representantes estudiantiles de las casas de estudio del país se reunieron en la UCV para manifestar el derecho a la autonomía universitaria.

Por su parte, el presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, instó a los venezolanos a unirse a la lucha de los universitarios, respaldando así a los estudiantes de las diferentes casas de estudio; mientras que Rafael Punceles, consejero de la Universidad Católica Andrés Bello y vocero de Confev, dijo este miércoles que todas las casas de estudio defenderían a cualquiera que esté “atacada” por el Estado.

