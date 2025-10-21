AN llevará a cabo el encuentro parlamentario del Caribe en medio de tensiones con EE. UU. 

Caracas / Foto: @Asamblea_Ven.- El presidente de la Asamblea Nacional (AN), Jorge Rodríguez, informó este martes que en los próximos días se llevará a cabo el “encuentro parlamentario del Gran Caribe”, que reunirá a diputados de Venezuela y de la región, en medio de las tensiones por las operaciones militares de Estados Unidos en aguas internacionales.

“El encuentro parlamentario del Gran Caribe está previsto para realizarse en los próximos días. Los diputados serán informados a los efectos de que tengan una participación importante en toda esa actividad”, expresó Rodríguez durante la sesión ordinaria de este martes 21 de octubre, aunque no ofreció mayores detalles al respecto.

Durante la jornada, la segunda vicepresidenta del Parlamento, América Pérez, presentó un balance del Consejo Nacional por la Soberanía y la Paz, el cual, según dijo, se ha convertido en “un espacio que constituye la mayor defensa para la paz” y en el centro del debate político, social, económico y jurídico del país.

Destacó que, desde su instalación a mediados de septiembre, se han conformado 25 consejos estadales en 22 sectores del país, donde la población ha manifestado su “deseo profundo de que Venezuela continúe en paz” y su disposición de contribuir con ese propósito.

“Esa conquista permanente de la paz es tarea de todos (…) Estamos convencidos de que, en el futuro, jamás algún venezolano dará testimonio de guerra, violencia o agresión”, afirmó Pérez.

A su juicio, las “agresiones” de Estados Unidos en el mar Caribe buscan “afectar económicamente no solo a Venezuela, sino también a las demás naciones de la región”. En este sentido, explicó que el encuentro parlamentario del Gran Caribe tiene como objetivo “debatir la amenaza que no es únicamente contra Venezuela, sino contra los pueblos libres, contra la democracia, la soberanía y la autodeterminación de América Latina, que hoy afirma que no es el patio trasero de nadie, sino una región libre, soberana e independiente”.

Asimismo, indicó que el Consejo Nacional por la Soberanía y la Paz se mantiene en “agenda permanente”.

Ante ello, Rodríguez sostuvo que “no basta con proclamarnos hombres y mujeres de paz”, sino que también es necesario “prepararnos para defenderla”.

“No hay acto de mayor valentía que la defensa activa de nuestra condición de venezolanos”, afirmó el parlamentario, al tiempo que aseguró que algunos sectores “intentan promover una forma de coloniaje y sus tesis neocoloniales, fascistas y nazis”.

Por otra parte, durante la sesión ordinaria, la Asamblea Nacional aprobó el Proyecto de Acuerdo en ocasión de la canonización de la madre Carmen Rendiles y del doctor José Gregorio Hernández, ocurrida el domingo pasado.

El acuerdo establece celebrar con júbilo la canonización de los nuevos santos, honrar su vida y obra, y promover su ejemplo de compromiso como valores fundamentales de fe, esperanza y unidad nacional.

También exhorta a las instituciones educativas, culturales y de salud a organizar jornadas y actividades para difundir la biografía, el pensamiento y el legado de los ahora santos.







