Caracas/ Foto: @Presidencia_VE. El primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, Juan Pablo Guanipa, encabezó este jueves un acto conmemorativo del 23 de enero de 1958 en la Plaza Bolívar de Chacao, en Caracas. La actividad estaba inicialmente prevista para efectuarse en la concha acústica del parque La Paz; sin embargo, el lugar fue tomado por grupos paramilitares, lo cual obligó el cambio de locación.

“El 23 de enero es un día importantísimo en la historia de Venezuela, que desde ese momento en que se convirtió en república, se abrió a la democracia y pudimos en 40 años desarrollar una democracia para que el país diera un salto hacia el futuro, después vino el Pacto de Punto Fijo, que es, desde mi perspectiva, el acuerdo de gobernabilidad más importante que se ha hecho en el transcurso del tiempo”, comentó el diputado.











Guanipa reiteró que el próximo martes 28 de enero se movilizarán junto a la ciudadanía al Palacio Federal Legislativo para realizar una sesión ordinaria en el Parlamento, no obstante, aseveró que no sabe si Guaidó estará presente, ya que no tiene conocimiento de cuándo regresará al país.

“Es evidente el recrudecimiento de la violencia del estado de Nicolás Maduro y sus cómplices, ante eso, nosotros vamos a seguir adelante, somos indoblegables. Guaidó sigue en su periplo por el mundo y nosotros en Venezuela dando la lucha para terminar esta tragedia que está viviendo Venezuela”, añadió.

El parlamentario aseveró que grupos terroristas internacionales están vinculados al régimen, y mencionó a: Al Qaeda, ISIS y Hezbolá. Además de la guerrilla, el narcotráfico y Cuba.











“La misma declaración que daba recientemente el señor Maduro en la que decía que debía meter en el consejo de ministros al embajador cubano, es la más vil entrega que un presidente puede hacer de la soberanía, con la única aspiración de entregar al país, pero mantenerse él usurpando la presidencia de la república”, cerró Guanipa.

Intervención de Guillermo Tell

Por otra parte, el politólogo Guillermo Tell Aveledo emitió un discurso en el que rememoró lo que ocurrió en Venezuela el 23 de enero de 1958, asegurando que “la democracia del 58 permitió crecimiento y desarrollo”.

“Hace tiempo que en Venezuela no tenemos democracia, sino un tipo de gobierno autoritario como los Monagas, Guzmán, Gómez o Pérez Jiménez, que tiene a millones de venezolanos en el exilio”, expresó Tell.

