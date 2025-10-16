Anciana de 90 años muere tras incendio en un apartamento de Caracas

Caracas/Foto: CBC.- Una anciana de 90 años perdió la vida este jueves 16 de octubre después de quedar atrapada en un incendio que se suscitó en un apartamento, ubicado en la parroquia Santa Rosalía del municipio Libertador, Caracas.

Pablo Palacios, comandante del Cuerpo de Bomberos de Caracas (CBC), informó vía Instagram que el hecho se registró en la mañana de este día. La propiedad está ubicada en la avenida Nueva Granada, entre la entrada de Los Símbolos.

"Un incendio se produjo en una habitación de nueve metros cuadrados, resultando de este suceso una femenina de aproximadamente 90 años de edad sin signos vitales, presentando en su cuerpo quemaduras de tercer grado", explicó Palacios.

En ese sentido, dijo que el incendio también dejó a un señor de 78 años de edad afectado, producto de la inhalación de humo.

"Efectivos del CBC realizaron la atención pre-hospitalaria y las maniobras correspondientes para sofocar las llamas y evitar la propagación a zonas contiguas", puntualizó.