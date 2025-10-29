Sucesos
Anciano fue detenido en el Zulia por abuso contra una menor de 12 años
El caso se notificó al Ministerio Público, instancia que ordenó las actuaciones pertinentes para presentar al detenido ante los tribunales de justicia
Caracas/Foto: Polisur.- La Policía del Municipio San Francisco (Polisur) llevó a cabo el arresto de un anciano identificado como Enrique José Gómez Oria, de 67 años, luego de cometer abuso sexual contra una menor de edad de solo 12 años.
Según una nota del organismo policial, una comisión se movilizó hasta la urbanización San Francisco. Fue allí donde la niña identificó a Gómez como la persona que abusó de ella.
Cuando las autoridades lo abordaron, presentó una actitud hostil, aunque se le controló y se le llevó a cabo una revisión corporal donde se le incautó un teléfono móvil.
Tras el arresto, se le informaron al anciano todos sus derechos. En cuanto a la niña, la trasladaron al hospital Doctor Manuel Noriega Trigo, mientras que a Gómez lo llevaron al ambulatorio urbano Sierra Maestra para las respectivas valoraciones médicas.
El caso se notificó al Ministerio Público, instancia que ordenó las actuaciones pertinentes para presentar al detenido ante los tribunales de justicia, quien actualmente permanece recluido en el Centro Preventivo de Resguardo y Garantías del Aprehendido.
