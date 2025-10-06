Sucesos
Anciano se lanzó a los rieles del Metro de Caracas en Los Dos Caminos
El adulto mayor quedó identificado como Carlos Lara y actualmente se encuentra estable
Caracas/Foto: CBC.- Un anciano de 72 años de edad se lanzó a los rieles del Metro de Caracas cerca de la noche del domingo 5 de octubre, en concreto, en la estación Los Dos Caminos, aunque ya se encuentra fuera de peligro.
El comandante del Cuerpo de Bomberos de Caracas (CBC), Pablo Palacios, informó que el hecho se suscitó a las 6:56 pm, en la parroquia Leoncio Martínez del municipio Sucre.
Palacios explicó que el anciano, identificado como Carlos Lara, tiene 72 años de edad y se lanzó a los rieles del subterráneo. A pesar de eso, se mantiene con signos vitales estables, aunque sufrió lesiones.
"Efectivos del CBC, mediante técnicas especializadas de rescate, realizaron la extracción de la persona bajo los rieles del Metro", puntualizó.
