Sucesos
Anzoátegui: hallan el cuerpo semiquemado de un estudiante de cocina tras días desaparecido
La víctima dejó en orfandad a un menor de edad
Caracas/Foto: Cortesía.- Un estudiante de cocina de 30 años, identificado como Wuilandes Suniaga, fue hallado la mañana del martes 14 de octubre sin vida y parcialmente quemado en un cerro de Guanta, estado Anzoátegui, tras varios días desaparecido.
Lea también: Fuertes lluvias provocaron deslizamientos de tierra y caída de árboles en Caracas este 15Oct
Según el medio local En Oriente Noticias, a la víctima la hallaron en Los Bajos de San José, hecho que dejó conmocionada a la comunidad local.
De acuerdo con la descripción de los hechos, a Suniaga lo reportaron como desaparecido la madrugada del 11 de octubre. Familiares y allegados lo vieron por última vez cuando salía de su trabajo como vendedor de comida rápida. Asimismo, era estudiante de cocina profesional y aficionado a la música rap.
El hallazgo de su cuerpo se dio la mañana del martes en Guanta y su humanidad presentó signos de que fue parcialmente quemado, generando preocupación y especulación entre los vecinos.
El Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) ya dio inicio a las investigaciones para esclarecer el hecho y dar con los responsables del crimen.
Suniaga dejó en orfandad a un menor de edad.
Familiares denuncian que dos trinitenses murieron en el último ataque de EE. UU. en el Caribe
Oficina de DD. HH. de la ONU en Colombia exige investigar atentado contra Luis Peche y Yendri Velásquez
Un ángel colombiano se roba las miradas: Karol G deslumbró en el Victoria's Secret Fashion Show 2025
Anzoátegui: hallan el cuerpo semiquemado de un estudiante de cocina tras días desaparecido
Gobierno también activó las ZODI en los estados Amazonas, Apure y Táchira
Comando Sur dice que "fortaleció alianzas" en el Caribe tras visitas a Granada y Antigua y Barbuda
Detienen en Colombia a "Adriancito", uno de los diez delincuentes más buscados en Venezuela
"El Nobel de la Paz 2025 tiene sello ucabista": estudiantes exhiben pancarta en homenaje a María Corina Machado
Muere Drew Struzan, el genio detrás de los carteles de 'Star Wars' y 'Harry Potter'
Con un leve aumento en bolívares: inicia el pago de nuevo bono por el Sistema Patria
EE. UU. y China imponen tarifas portuarias recíprocas y escalan la tensión comercial
El valiente llamado del papa
Índice Bursátil de Caracas cerró en 1.168,38 puntos este 13 de octubre
Tragedia en El Callao: 14 personas murieron por el colapso de una mina tras lluvias
Tendencias
-
Vitrina1 día.
Muere Drew Struzan, el genio detrás de los carteles de 'Star Wars' y 'Harry Potter'
-
Economía2 días.
Índice Bursátil de Caracas cerró en 1.200,70 puntos este 14 de octubre
-
País1 día.
Delcy Rodríguez: “Atacar militarmente a Venezuela impacta la energía mundial”
-
Mundo1 día.
Antigua y Barbuda afirma "no tener interés en permitir la instalación de bases militares extranjeras"
-
Economía22 horas.
Bonos "Contra la Guerra Económica" y "Fin de Año" son depositados por el Sistema Patria: quiénes los reciben
-
Tecnología2 días.
Millones de usuarios quedan en riesgo: Windows 10 deja de recibir soporte y actualizaciones
-
Mundo21 horas.
Luis Peche solicitó a las autoridades una "investigación rápida" tras atentado en Bogotá
-
Mundo2 días.
Otro “ataque letal” contra embarcación frente a las costas de Venezuela deja seis muertos, anunció Trump