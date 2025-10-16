Anzoátegui: hallan el cuerpo semiquemado de un estudiante de cocina tras días desaparecido

Caracas/Foto: Cortesía.- Un estudiante de cocina de 30 años, identificado como Wuilandes Suniaga, fue hallado la mañana del martes 14 de octubre sin vida y parcialmente quemado en un cerro de Guanta, estado Anzoátegui, tras varios días desaparecido.

Según el medio local En Oriente Noticias, a la víctima la hallaron en Los Bajos de San José, hecho que dejó conmocionada a la comunidad local.

De acuerdo con la descripción de los hechos, a Suniaga lo reportaron como desaparecido la madrugada del 11 de octubre. Familiares y allegados lo vieron por última vez cuando salía de su trabajo como vendedor de comida rápida. Asimismo, era estudiante de cocina profesional y aficionado a la música rap.

El hallazgo de su cuerpo se dio la mañana del martes en Guanta y su humanidad presentó signos de que fue parcialmente quemado, generando preocupación y especulación entre los vecinos.

El Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) ya dio inicio a las investigaciones para esclarecer el hecho y dar con los responsables del crimen.

Suniaga dejó en orfandad a un menor de edad.








