Plan de película: agente de EE. UU. habría intentado convencer al piloto de Maduro para que lo traicionara
De acuerdo con la agencia, a cambio de su cooperación, el piloto recibiría una importante suma de dinero. Sin embargo, tras una tensa conversación, el general venezolano Bitner Villegas no se comprometió con la operación, aunque le proporcionó su número de celular al agente Edwin López, algo que AP interpretó como “una señal de que podría estar interesado en colaborar con el gobierno de Estados Unidos”
Caracas/Foto: AFP.- Un agente federal de Estados Unidos habría intentado persuadir al piloto de Nicolás Maduro para desviar el avión presidencial a un lugar donde las autoridades estadounidenses pudieran detener al mandatario, según reveló este martes la agencia Associated Press (AP).
De acuerdo con la agencia, a cambio de su cooperación, el piloto recibiría una importante suma de dinero. Sin embargo, tras una tensa conversación, el general venezolano Bitner Villegas no se comprometió con la operación, aunque le proporcionó su número de celular al agente Edwin López, algo que AP interpretó como "una señal de que podría estar interesado en colaborar con el gobierno de Estados Unidos".
AP destacó que durante los siguientes 16 meses, incluso después de retirarse en julio, López continuó contactando al piloto a través de aplicaciones de mensajería encriptada. Los intentos para convencer a Villegas incluyeron “aviones privados de lujo, reuniones secretas en un hangar, diplomacia de alto riesgo y el delicado cortejo de un lugarteniente clave de Maduro”, e incluso, según la agencia, “hubo un intento final de sembrar dudas sobre la lealtad del piloto hacia el presidente venezolano”.
Los detalles del plan, finalmente fallido, se obtuvieron de entrevistas con tres funcionarios estadounidenses —actuales y retirados— y un opositor de Maduro, quienes hablaron bajo condición de anonimato. Además, AP revisó y autenticó intercambios de texto entre López y Villegas.
Según la agencia, la trama comenzó cuando un informante se presentó el 24 de abril de 2024 en la embajada estadounidense en República Dominicana durante la presidencia de Joe Biden, aportando información sobre los aviones de Maduro. López, entonces agregado en la embajada y agente del Servicio de Investigaciones de Seguridad Nacional, fue el encargado de investigar el caso.
El agente, originario de Puerto Rico y exranger del Ejército de EE. UU., tenía experiencia desmantelando redes criminales en el Caribe y había sido reconocido por sus operaciones contra narcotraficantes y estafadores. Su misión en la embajada sería su última antes de retirarse.
AP reporta que López recibió una tarjeta con el nombre y teléfono del informante, quien indicó que dos aviones presuntamente usados por Maduro estaban en República Dominicana debido a “costosas reparaciones”. Según el agente, cualquier mantenimiento de estas aeronaves podía constituir una infracción penal bajo la legislación estadounidense, pues implicaba el uso de piezas estadounidenses prohibidas por sanciones a Venezuela. Los aviones estaban alojados en el aeropuerto ejecutivo La Isabela de Santo Domingo, y Maduro había enviado cinco pilotos para recuperarlos: un Dassault Falcon 2000EX y un Dassault Falcon 900EX.
Con la autorización de sus superiores y de las autoridades dominicanas, López interrogó a los pilotos en un hangar, dejando a Villegas —el piloto habitual de Maduro— para el final. Villegas, coronel de la Fuerza Aérea y miembro de la guardia presidencial de élite, era considerado de confianza por Maduro. Durante la conversación, bromearon sobre celebridades transportadas, servicio militar y tipos de aviones que tenía licencia para volar. Tras unos 15 minutos, el piloto empezó a tensarse ante las preguntas sobre Chávez y Maduro, y finalmente admitió haberlos pilotado, mostrando fotos y dando detalles sobre instalaciones militares visitadas. Sin que lo supiera, un colega de López grabó la conversación.
Al concluir la reunión, López le propuso al piloto entregar secretamente a Maduro a EE. UU., ofreciéndole riqueza y reconocimiento popular. El lugar de encuentro podría ser República Dominicana, Puerto Rico o la base de Guantánamo. Villegas no reveló sus intenciones, aunque le dio su número de celular, según AP.
Los pilotos regresaron a Venezuela sin las aeronaves, que carecían de autorizaciones adecuadas. EE. UU. avanzó en el decomiso: uno de los aviones fue incautado en septiembre de 2024 y otro en febrero durante un viaje del secretario de Estado, Marco Rubio. López aseguró que los aviones contenían inteligencia valiosa sobre oficiales de la Fuerza Aérea venezolana y sus movimientos. El gobierno de Maduro reaccionó con enojo y acusó a Rubio de “robo descarado”.
Según AP, López continuó intentando convencer a Villegas mediante mensajes de WhatsApp y Telegram, pero sin éxito. En agosto, mencionó una recompensa de 50 millones de dólares y le escribió: “Todavía queda tiempo para ser el héroe de Venezuela y estar del lado correcto de la historia”. El piloto no respondió.
El 18 de septiembre, López observó en X un rastreo del Airbus presidencial haciendo un círculo extraño tras despegar de Caracas. Contactó a Villegas por un nuevo número; el piloto respondió de manera evasiva y combativa, llamándolo “cobarde” y asegurando: “Los venezolanos somos de otra calaña. Lo último que somos es traidores”. López insistió, mencionando a los hijos de Villegas y un futuro mejor en EE. UU., pero el piloto bloqueó su número.
Al darse cuenta de que Villegas no iba a sumarse al plan, López y otros decidieron tratar de “poner nervioso al líder venezolano”, según tres de las personas familiarizadas con la operación citadas por AP.
Al día siguiente del tenso intercambio de WhatsApp entre López y Villegas, Marshall Billingslea, exfuncionario de seguridad nacional, envió un saludo de cumpleaños y publicó algunas fotografías para presionar al piloto. Sin embargo, Villegas regresó a Venezuela sin entregar los aviones y reapareció el 24 de septiembre en un programa televisivo con el ministro de Interior, Diosdado Cabello, quien elogió su “fidelidad y patriotismo”.
