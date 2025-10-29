AP: EE. UU. deja sin portaaviones el Mediterráneo y Europa tras enviar el USS Gerald R. Ford al Caribe

Caracas / Foto: AP.- La decisión del presidente Donald Trump de desplegar el portaaviones más moderno de la Armada, el USS Gerald R. Ford, en aguas de Sudamérica como parte de una ofensiva contra los cárteles de la droga ha dejado a Europa y Oriente Medio sin presencia de ese tipo de buques en un momento de tensión en el Mediterráneo oriental.

El movimiento —que retira un activo estratégico del mar Mediterráneo cuando un frágil alto el fuego entre Israel y Hamás muestra signos de deterioro— deja a Estados Unidos en la rara situación de contar con un solo portaaviones desplegado y ninguno directamente en las aguas europeas o del Próximo Oriente, reporta Associated Press.

Esa ausencia es notable dado el papel que han tenido los portaviones en operaciones recientes, entre ellas la respuesta estadounidense a ataques vinculados a Irán en junio y las intensas acciones contra los rebeldes hutíes en el Mar Rojo.

Los portaviones, que embarcan miles de tripulantes y decenas de aeronaves, son desde hace décadas un símbolo del poder militar estadounidense y un indicador de prioridades en la política exterior.

Desde el ataque de Hamás contra Israel el 7 de octubre de 2023, Estados Unidos ha enviado portaaviones a la región en cinco ocasiones; en varios momentos en 2024 y 2025 llegaron a operar dos de estos buques simultáneamente en la zona.

Advertisement

Lucha contra el narcotráfico

La orden de enviar el Gerald R. Ford hacia el hemisferio occidental refleja el creciente enfoque de la administración en combatir el tráfico de drogas en el propio continente americano. Con una concentración de naves, aviones y fuerzas en la región, la Casa Blanca ha dejado entrever que la campaña podría intensificarse.

Desde otro portaaviones, el USS George Washington con base en Japón, el presidente ha defendido las operaciones marítimas y ha afirmado que su administración también busca frenar el ingreso de drogas por tierra.

Expertos en defensa advierten, sin embargo, sobre las limitaciones y los riesgos de esa decisión. Mark Cancian, asesor sénior del Center for Strategic and International Studies y coronel retirado de la Infantería de Marina, señaló que los portaaviones son recursos escasos y muy demandados, por lo que surgirán presiones para reubicar al Ford si la situación se complica en el Mediterráneo o frente a Irán.

En paralelo, otros portaaviones presentan movimientos y restricciones: el USS Nimitz retorna hacia la costa oeste desde el Mar de China Meridional mientras se prepara para ser dado de baja, y recientemente sufrió la pérdida de dos aeronaves en incidentes que se investigan. El USS Theodore Roosevelt no está desplegado, pero realiza ejercicios frente a San Diego.

El cambio de rumbo ocurre en un momento en que la violencia en Gaza se ha reavivado pese al alto el fuego negociado con asistencia de la administración Trump. El ejército israelí intensificó sus ataques y las tensiones con Hamás volvieron a crecer, lo que para varios analistas podría necesitar una respuesta naval estadounidense en la región.

Advertisement

Tensiones en el Caribe y rumores sobre Venezuela

El notable aumento de fuerzas estadounidenses cerca de Venezuela y las acciones letales contra embarcaciones sospechosas de narcotráfico —que, según el gobierno, han dejado al menos 57 muertos— han alimentado especulaciones sobre los objetivos reales de la operación.

La presencia incluye destructores, buques de asalto, un crucero y un buque litoral, además de un submarino con capacidad de lanzar misiles de crucero; también se han desplegado aviones F‑35B en Puerto Rico y bombarderos pesados en las cercanías de Venezuela.

Funcionarios de la administración han sostenido que se trata de una operación antidrogas y han acusado al gobierno de Nicolás Maduro de "colaborar en el tráfico de estupefacientes". El secretario de Estado Marco Rubio reafirmó esa línea al defender las operaciones. Por su parte, Maduro negó las acusaciones y calificó la acción estadounidense como una campaña "fabricada" contra Venezuela.

El grupo de ataque del Ford incluiría hasta cinco destructores y se suma a un despliegue naval inusualmente grande en la región. Legisladores de ambos partidos han exigido explicaciones sobre la legalidad y el alcance de las acciones, en especial por la falta de autorización explícita del Congreso y la escasa transparencia sobre los ataques.

Mientras algunos aliados de Trump, como el senador Lindsey Graham, apoyan una postura más agresiva —llegando a decir que las incursiones terrestres en Venezuela son “una posibilidad real”—, otros expresan preocupación por la escalada y las implicaciones de eliminar un portaaviones del teatro mediterráneo en un momento de volatilidad internacional.