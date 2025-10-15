Tecnología
Apple presenta la nueva MacBook Pro con chip M5 para un salto de rendimiento en IA
Este equipo contará con un precio inicial de 1.599 dólares
Caracas/Foto: Apple.- Apple presentó este martes su nueva MacBook Pro de 14 pulgadas, que incorpora el potente chip M5, el cual la hace mucho más rápida y capaz y brinda un salto en el rendimiento de inteligencia artificial (IA).
Según el gigante tecnológico, el chip M5 cuenta con una GPU de próxima generación con un acelerador neuronal en cada núcleo. Así, ofrece hasta 3,5 veces el rendimiento de la IA y gráficos hasta 1,6 veces más rápidos que la generación anterior.
El chip M5 además incluye una CPU más rápida y eficiente. También un motor neuronal mejorado y un mayor ancho de banda de memoria que acelera el rendimiento general, partiendo desde el inicio de las aplicaciones hasta la ejecución de grandes modelos de lenguaje en el equipo.
De igual forma, le otorga a la MacBook Pro una duración de batería de hasta 24 horas, permitiendo a los usuarios llevar sus flujos de trabajo profesionales a todas partes.
Gracias a la última tecnología de almacenamiento, la nueva MacBook Pro de 14 pulgadas con M5 ofrece un rendimiento SSD más rápido que la generación anterior para tareas como importar archivos de imagen RAW o exportar videos grandes.
Otros aspectos a resaltar del equipo son una pantalla Liquid Retina XDR con una opción de nanotextura, una cámara Center Stage de 12MP, un sistema de sonido de seis bocinas, una amplia gama de puertos, capacidades de Apple Intelligence y la potencia de macOS Tahoe.
Precio y disponibilidad
Apple explica que este equipo contará con un precio inicial de 1.599 dólares. Además, está disponible en color negro espacial y plateado.
La nueva MacBook Pro de 14 pulgadas está disponible para pre-ordenar desde este 15 de octubre, con disponibilidad a partir del miércoles de la próxima semana.
"La MacBook Pro sigue siendo la mejor computadora portátil profesional del mundo, y hoy en día, la MacBook Pro de 14 pulgadas mejora aún más con la llegada del chip M5", aseguró John Ternus, vicepresidente senior de Ingeniería de Hardware de Apple. "M5 marca el próximo gran salto en IA para Mac y ofrece un gran impulso en el rendimiento gráfico, acelerando los flujos de trabajo exigentes para todos, desde estudiantes hasta creativos, desarrolladores y profesionales de negocios, y más. Con su increíble rendimiento, extraordinaria duración de la batería y pantalla inigualable, el M5 lleva el nuevo MacBook Pro de 14 pulgadas a otro nivel", sentenció.
