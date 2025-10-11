Deportes
Argentina vence 1-0 a Venezuela en el primer partido con Vizcarrondo como técnico interino de la Vinotinto
Vizcarrondo, quien asumió el cargo tras la destitución de Fernando “Bocha” Batista, apostó por un recambio generacional y por dar minutos a jugadores jóvenes y del torneo local. Antes del encuentro, el técnico había explicado que buscaba “una transición que debió hacerse antes, pero que ahora se está realizando de manera agresiva”
Caracas / Foto: @SeleVinotinto.- La selección de Venezuela cayó el viernes 1-0 ante Argentina en un amistoso disputado en el estadio DRV PNK de Miami, en lo que marcó el primer encuentro de Oswaldo Vizcarrondo al frente de la Vinotinto como entrenador interino.
Lea también: Desde La Huésped hasta Monstruo: este es el top 10 de las series de Netflix más vistas en Venezuela
El único gol del partido fue obra de Giovani Lo Celso al minuto 31, en un duelo en el que Argentina, pese a la ausencia de Lionel Messi, dominó la posesión y generó múltiples ocasiones de peligro.
El arquero venezolano José Contreras fue una de las figuras del encuentro, al evitar que el marcador fuera más amplio con varias atajadas decisivas ante los intentos de Lautaro Martínez y Julián Álvarez.
Venezuela, que presentó un equipo con muchas caras nuevas, tuvo pocas oportunidades ofensivas. El resultado, sin embargo, dejó sensaciones de orden defensivo y compromiso por parte de los debutantes.
Vizcarrondo dice que busca “una transición agresiva"
Vizcarrondo, quien asumió el cargo tras la destitución de Fernando “Bocha” Batista, apostó por un recambio generacional y por dar minutos a jugadores jóvenes y del torneo local. Antes del encuentro, el técnico había explicado que buscaba “una transición que debió hacerse antes, pero que ahora se está realizando de manera agresiva”.
El exdefensor vinotinto —que también dirige la selección sub-17— fue designado interino por la Federación Venezolana de Fútbol (FVF) tras el fracaso en las Eliminatorias al Mundial 2026. La Vinotinto terminó séptima en la tabla, a dos puntos del repechaje, lo que motivó la salida del cuerpo técnico anterior y un llamado del presidente Nicolás Maduro a “reestructurar la selección nacional”.
Venezuela volverá a jugar el martes 14 de octubre frente a Belice en Chicago, en el segundo amistoso de la fecha FIFA. Al finalizar ambos compromisos, Vizcarrondo retomará sus labores con la selección sub-17, que se prepara para el Mundial de Catar 2025.
Entre los ausentes destacados estuvieron Salomón Rondón, Jefferson Soteldo y José “El Brujo” Martínez, mientras que entre los convocados resaltaron Jon Aramburu (Real Sociedad), Telasco Segovia (Inter Miami) y Nahuel Ferraresi (São Paulo).
Gobierno advierte que "vendedores de falsas guías escolares serán sancionados por estafa"
Belinda denuncia a Lupillo Rivera por "violencia digital y mediática"
Cabello acusa a EE. UU. de ejercer una "perversión mediática y psicológica" contra Venezuela
Padrino López asegura que el Gobierno hace “todo lo posible para evitar la guerra y mantener la paz"
“Tú no puedes vernos, pero nosotros sí”: la advertencia del Comando Sur desde el Caribe
Israel rechaza liberar de prisión al líder palestino más popular
Argentina vence 1-0 a Venezuela en el primer partido con Vizcarrondo como técnico interino de la Vinotinto
Washington crea nueva fuerza operativa contra el narcotráfico en el área del Comando Sur
Por un año: estudiantes de Venezuela y del resto de Latinoamérica accederán gratis al plan pro de Gemini
Ya se pueden escanear documentos en WhatsApp: ¿cuáles son los pasos a seguir?
Delcy Rodríguez anuncia negociaciones con transnacionales para exportar gas venezolano
Operaciones de EE. UU. en el Caribe continuarán: resolución demócrata en el Senado fue derrotada
Roberto Enríquez: Salida a la crisis debe ser pacífica y política
Con aumento del 21,62 % en bolívares: Plataforma Patria deposita un bono de 5,29 dólares
Tendencias
-
Mundo21 horas.
Washington crea nueva fuerza operativa contra el narcotráfico en el área del Comando Sur
-
Sucesos2 días.
Al menos 20 lesionados y más de 30 viviendas colapsadas por rotura de tubería matriz en El Hatillo
-
País1 día.
María Corina Machado gana el Premio Nobel de Paz "por su lucha por la democracia en Venezuela"
-
Economía2 días.
EE. UU. autoriza a Trinidad y Tobago para desarrollar yacimiento de gas con Venezuela
-
La Lupa1 día.
Estudiantes venezolanos lideran participación en el hackathon científico y social CoAfina 2025
-
Sucesos1 día.
Deplorable: ahogó a su prima de dos años en Tinaquillo porque "maltrató" a un perro
-
País1 día.
Machado dice que cuenta con Trump "para lograr la libertad" de Venezuela
-
Mundo1 día.
"Espero que ayude a que su país consiga el diálogo": Petro sobre el Nobel de Paz de María Corina Machado