Argentina vence 1-0 a Venezuela en el primer partido con Vizcarrondo como técnico interino de la Vinotinto

Caracas / Foto: @SeleVinotinto.- La selección de Venezuela cayó el viernes 1-0 ante Argentina en un amistoso disputado en el estadio DRV PNK de Miami, en lo que marcó el primer encuentro de Oswaldo Vizcarrondo al frente de la Vinotinto como entrenador interino.

El único gol del partido fue obra de Giovani Lo Celso al minuto 31, en un duelo en el que Argentina, pese a la ausencia de Lionel Messi, dominó la posesión y generó múltiples ocasiones de peligro.

El arquero venezolano José Contreras fue una de las figuras del encuentro, al evitar que el marcador fuera más amplio con varias atajadas decisivas ante los intentos de Lautaro Martínez y Julián Álvarez.

Venezuela, que presentó un equipo con muchas caras nuevas, tuvo pocas oportunidades ofensivas. El resultado, sin embargo, dejó sensaciones de orden defensivo y compromiso por parte de los debutantes.

Vizcarrondo dice que busca “una transición agresiva"

Vizcarrondo, quien asumió el cargo tras la destitución de Fernando “Bocha” Batista, apostó por un recambio generacional y por dar minutos a jugadores jóvenes y del torneo local. Antes del encuentro, el técnico había explicado que buscaba “una transición que debió hacerse antes, pero que ahora se está realizando de manera agresiva”.

El exdefensor vinotinto —que también dirige la selección sub-17— fue designado interino por la Federación Venezolana de Fútbol (FVF) tras el fracaso en las Eliminatorias al Mundial 2026. La Vinotinto terminó séptima en la tabla, a dos puntos del repechaje, lo que motivó la salida del cuerpo técnico anterior y un llamado del presidente Nicolás Maduro a “reestructurar la selección nacional”.

Venezuela volverá a jugar el martes 14 de octubre frente a Belice en Chicago, en el segundo amistoso de la fecha FIFA. Al finalizar ambos compromisos, Vizcarrondo retomará sus labores con la selección sub-17, que se prepara para el Mundial de Catar 2025.