Ariana Grande denunciada por plagio: peligra su presentación en los Grammy

Caracas / Foto portada: Getty Images.- La cantante, compositora y actriz estadounidense, Ariana Grande, recibió una denuncia por plagio que asegura que su sencillo ‘7 Rings’, por el que está nominada a grabación del año en los Premios Grammy,

Ariana, de 26 años de edad, está nominada en en cinco categorías de 96 edición de los premios más importantes de la industria musical, sin embargo, la demanda que recibió del rapero Josh Stone, cuyo nombre artístico es DOT, pone en duda su presentación en la gala.











Asimismo, el rapero registró la demanda en un juzgado de Nueva York un año después de que la canción de Grande se lanzase al mercado. En ese sentido, el abogado del demandante asegura que dos musicólogos forenses han analizado ambos temas y encuentran fragmentos en los que el ritmo y las notas son muy similares.

Según reseñó EFE, Ariana frasea en ‘7 Rings’ las palabras “I Want It, I Got It. I Want It, I Got It.” (“lo quiero, lo tengo”, en español) con un estilo muy parecido al rapero en su canción de 2017, quien repite “You Need It, I Got It. You Want It, I Got It” (lo necesitas, lo tengo, lo quieres, lo tengo).

Por otra parte, los Premios Grammy tendrán lugar el próximo 26 de enero en el Staples Center de Los Ángeles, Estados Unidos, contará con la participación de nuevos artistas liderando la mayoría de categorías de la gala.











