Armada venezolana difunde video de sus capacidades defensivas en medio de tensiones en el Caribe

Caracas / Foto: Archivo.- La Armada de Venezuela publicó este lunes un video en el que exhibe parte de su equipamiento militar y capacidades defensivas. El material audiovisual muestra desde lanzagranadas y rifles de francotirador hasta ametralladoras y otros equipos utilizados por la Fuerza Armada.

Lea también: La Venezuela de centro es la que mantiene al país en pie

El lanzamiento del video ocurre en un contexto de creciente tensión en el mar Caribe, donde Estados Unidos ha intensificado operaciones contra embarcaciones sospechosas de narcotráfico cerca de Venezuela.

"Encontramos en nuestra misión, el más grande de los honores", escribió el organismo en su cuenta de Instagram.

El material es difundido luego de que Estados Unidos intensificara sus operaciones en el Caribe, incluyendo ejercicios de entrenamiento de marines en Puerto Rico, coordinados por el Comando Sur y la Cuarta Flota Naval, bajo la supervisión del Mando de Fuerzas del Cuerpo de Marines para el Sur.

Estas maniobras forman parte de una estrategia más amplia para interrumpir el tráfico ilícito de drogas y reforzar la protección del territorio estadounidense, según informó el Comando Sur el sábado.

Advertisement

El presidente Trump autorizó recientemente a la CIA a llevar a cabo operaciones encubiertas en Venezuela, aunque el viernes negó que su gobierno esté preparando ataques directos contra objetivos militares en el país.

El gobierno venezolano, por su parte, ha calificado las acciones de Trump como “una amenaza directa a la soberanía nacional”, y advirtió que cualquier actividad militar será considerada una "agresión contra un Estado soberano".

La Cancillería venezolana respaldó el viernes al alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, quien condenó los bombardeos estadounidenses que, según la Cancillería, han dejado más de 60 muertos.