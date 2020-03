Arrestaron a la hija de Steven Spielberg por violencia doméstica

Caracas / Foto portada: Getty Images.- La hija adoptiva del director, guionista y productor de cine estadounidense, Steven Spielberg, Mikaela, fue arrestada este sábado en la ciudad de Hill, en Nashville, Estados Unidos, bajo sospecha de delito menor de violencia doméstica y asalto con lesiones corporales.

Mikaela fue puesta en libertad bajo fianza doce horas después de ser privada de libertad. Asimismo, los detalles del incidente fueron revelados por su prometido, Chuck Pankow, de 47 años de edad, quien dijo a Fox News que el incidente fue «un malentendido» y alegó que «nadie está herido».











De acuerdo a Telemundo, la fianza se fijó en 1,000 dólares y la próxima audiencia de Mikaela está programada para el 9 de marzo.

Por otra parte, la hija de Spielberg, de 23 años de edad, anunció recientemente su debut en la industria de cine para adultos. “Me cansé de no poder capitalizar mi cuerpo, de que me dijeran que tenía que odiarlo. También me cansé de trabajar día a día en algo que no era satisfactorio para mi alma”, dijo Mikaela a la diario The Sun.











