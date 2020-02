Arribaron a Brasil dos aviones con brasileños repatriados desde Wuhan

Caracas/ Foto: Reuters. Dos aviones que fueron fletados por el Gobierno de Brasil con 34 brasileños arribaron este domingo a una base de Anápolis, estado de Goiás, procedentes de Wuhan, la ciudad epicentro del coronavirus. Ahora permanecerán en cuarentena durante 18 días como medida preventiva. El presidente de la nación, Jair Bolsonaro, se encargó de enviar un mensaje de bienvenida a los pasajeros y agradeció el trabajo de las autoridades implicadas, en una misión que calificó como exitosa.

Bolsonaro, se opuso en principio a repatriar a estas personas por el riesgo que podía representar, sin embargo, dio marcha atrás y ordenó el retorno de estos ciudadanos en una operación que se denominó “Regreso a la Patria Amada”. La cuarentena será cumplida en la misma base aérea de Anápolis, que fue adaptada para prestar la atención pertinente. Asimismo, en caso de que alguno presente síntomas del coronavirus, será inmediatamente trasladado en helicóptero al Hospital de las Fuerzas Armadas, en Brasilia, a unos 140 kilómetros del lugar.











Según el último boletín del Ministerio de Salud, en Brasil no se han confirmado casos de coronavirus, no obstante, hay ocho que están siendo investigados en los estados de Sao Paulo (3), Rio Grande do Sul (2), Minas Gerais, Río de Janeiro y Santa Catarina, reseñó EFE.

En la última actualización efectuada por las autoridades, el coronavirus ha matado ya a 813 personas en China, además de otras dos en Filipinas y Hong Kong, según las cifras oficiales. La Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró la emergencia internacional por el brote, para el cual aún no se ha creado una vacuna eficiente para combatirla e intentar erradicarla.











