Arribó a Maiquetía un vuelo con 283 venezolanos repatriados desde Texas, entre ellos nueve niños

Caracas / Foto: @minjusticia_ve.- Un total de 283 migrantes venezolanos, entre ellos 220 hombres, 54 mujeres, cinco niños y cuatro niñas, aterrizó el viernes en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía, tras ser repatriados desde Texas, Estados Unidos.

Según información del Ministerio de Interior y Justicia, los repatriados atravesaron un proceso de recepción y atención integral, que incluyó entrevistas migratorias, chequeos médicos y orientación social, antes de ser trasladados a sus regiones de origen bajo la supervisión de los cuerpos de seguridad.

El grupo fue recibido por autoridades y funcionarios de distintos organismos de seguridad y asistencia, entre ellos el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) y la Policía Nacional Bolivariana (CPNB).

Según datos del organismo, este vuelo corresponde al número 82 de la Gran Misión Vuelta a la Patria, iniciativa del Gobierno nacional destinada a facilitar el retorno seguro de connacionales en situación de vulnerabilidad.

Desde la reanudación del plan en febrero de este año, el Ejecutivo asegura que más de 16.000 venezolanos han regresado al país mediante este mecanismo, especialmente aquellos que se encontraban detenidos o en situación irregular en territorio estadounidense.

El Gobierno venezolano reiteró su compromiso de ofrecer un "retorno seguro, digno y con acompañamiento institucional".