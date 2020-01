Caracas. El diputado a la Asamblea Nacional, Ángel Medina, integrante de la Comisión Preliminar de Postulaciones, ofreció este martes una rueda de prensa en la que dio a conocer que el próximo lunes 20 de enero presentarán otra propuesta para conformar un nuevo Consejo Nacional Electoral (CNE). Aseguró que la diferencia principal entre las dos partes se ha debido a los tiempos de espera para designar a los representantes del Poder Electoral.

“Venimos no solo a explicarle al país lo que fue el trabajo de la Comisión Electoral, sino a plantear una propuesta para llegar a las elecciones libres en Venezuela. Tener nuevos rectores del CNE no lo es todo, hay muchas otras cosas que hacer y avances que tenemos que lograr”, comentó el parlamentario.











Medina recordó que la Comisión está conformada por los diputados: Stalin González, Gregorio Graterol, Olivia Lozano y el Secretario José Luis Cartaya, por parte de la bancada que respalda a Juan Guaidó; mientras que se mantienen también en ella, Franklin Duarte, quien junto a los del denominado “Bloque de la Patria” Julio Chávez, William Gil y Aquiles Moreno reconocieron al autojuramentado Luis Parra.

“Las dos partes presentamos dos propuestas, que están selladas y firmadas. Hablábamos de una primera fase que iba desde la creación del comité preliminar hasta la juramentación del comité de postulaciones electorales. Cuando planteamos la primera propuesta lo hicimos de manera muy rápida. Esto llevó a la subcomisión a hacer varias reuniones”, agregó.

Además acotó que el 13 de noviembre se designó una subcomisión para avanzar en el tema de las postulaciones, la cual estaba conformada por Julio Chávez, William Gil, Luis Aquiles Moreno y Franklin Duarte; no obstante, dijo que dicha reunión no se efectuó porque los diputados del Psuv aseveraron que no podían asistir, ya que no se encontraban en Caracas.











“El 3 de diciembre recibimos una contrapuesta del Psuv. De lo que ellos nos dieron realizamos una contrapuesta. Hoy vemos la necesidad de poder avanzar en esto, porque la crisis es enorme. Vamos a presentar otra propuesta alternativa porque es necesario construir caminos”, expresó.

Por último, afirmó que es necesario plantearle al país una propuesta concreta, que le remitirán también a todos los factores políticos: “Lo que hemos logrado es sacar una media entre la propuesta de ellos y de nosotros, que busca ser una relación de intereses clara, que nos permita llegar a un acuerdo lo más pronto posible”.

