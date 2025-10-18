Sucesos
Ascienden a cinco los cuerpos rescatados en El Callao tras la inundación de una mina
De acuerdo con los reportes oficiales, fue un total de 14 los hombres que murieron tras el colapso de la mina, por lo que todavía restan nueve cuerpos por recuperar
Caracas/Foto: Zoedan.- Las Zonas Operativas de Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades (Zoedan) del estado Bolívar informó que el día viernes se rescató otro cuerpo sin vida de una mina de El Callao, la cual se inundó por las lluvias del fin de semana pasado, con lo que el número total de occisos recuperados asciende a cinco.
Lea también: Detienen a supervisores de hotel en Chacao por robar a huéspedes extranjeros: así era su modus operandi
En su cuenta de Instagram, las Zoedan señaló que a eso de las 4:54 pm, se pudo recuperar el quinto cuerpo sin vida. Estaba ubicado en el pozo dos. Además, funcionarios del Senamecf se encargarán de identificarlo, debido a que estaba en avanzado estado de descomposición.
Control de emergencia de Minerven, bomberos de los municipios El Callao, Roscio, Sifontes y Angostura del Orinoco, junto a Protección Civil del estado Bolívar, llevaron a cabo las maniobras para recuperar el cuerpo.
Según datos, con esta tragedia, ya son 43 las personas que han muerto este año en accidentes mineros en el estado Bolívar.
